6 معلومات عن «داليا» طالبة الثانوية العامة «ضحية الإهمال» في المنوفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حادثًا مروعًا بعدما سقط عرق خشبي من أعلى بناية بشارع عاطف السادات بمركز شبين الكوم، على رأس فتاة بالثانوية العامة، ووثقت كاميرات المراقبة المحيطة بالمبنى حادثة وفاة الطالبة «داليا خالد الخواجة» أثناء ذهابها إلى الدرس بصحبة زميلاتها في شارع عاطف السادات بشبين الكوم.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدقاء الضحية فور علمهم بوفاتها دونت إحداهن «الواحد قلبه وجعه والله ربنا يصبر اهلها مش قادرة اتخيل الموقف وهما بيسمعوا خبر وفاة بنتهم وهما لسه سايبنها من ساعات حقيقي وجع قلب ربنا يرحمنا ويحسن خاتمتنا يا رب في ثانية واحدة ممكن منبقاش موجودين ف ثانية واحدة كل حاجة ممكن تتغير من اني عايشة لاني داخلة القبر ومش عارفة انا مستعدة ولا مش مستعدة حقيقي لازم نتعظ الدنيا مبقتش مستهلة».

أول صورة للطالبة «داليا» ضحية سقوط عرق خشبي في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر تفاصيل واقعة مصرع الطالبة أثناء مروها برفقة اثنتين من زميلاتها وهن في الطريق إلى الدرس.

ويرصد «هن» 6 معلومات عن طالبة الثانوية العامة ضحية سقوط عرق خشبي من أعلى بناية بالمنوفية:

- اسمها داليا خالد محمد الخواجة.

- تدرس بالصف الثالث الثانوي.

- طالبة بمدرسة دار التربية الرسمية للغات في شبين الكوم بالمنوفية.

- والدها يدعى خالد الخواجة يعمل مدرس لغة الفرنسية باإحدى مدارس محافظة المنوفية.

- والدتها هي دعاء الجمال وكيلة مدرسة بشبين الكوم بالمنوفية.

- لقت مصرعها وهي في طريقها للدرس.