5 حقائق لا تفوتك عن نعمة سعيد بطلة مصر في رفع الأثقال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاعت نعمة سعيد لاعبة منتخب رفع الأثقال، تحقيق رقم جديد في منافسات 64 كجم، خلال بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، والتي شهدتها مدينة بورسعيد محققة 100 كجم في لعبة «الخطف و120 في«النتر».

نعمة سعيد تحقق رقما مميزا في الأثقال

وحققت نعمة سعيد رقمًا قياسيًا في البطولة التي تشهدها محافظة بورسعيد، هي الأولى بعد توقف دام لفترة طويلة وذلك بعد تعيين مجلس مؤقت يتولى إدارة الاتحاد بعد توقفه بسبب مشكلة المنشطات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فيما أقيمت بطولة الجمهورية لرفع الأثقال في مصر بعد عودة للدرجة الأولى و20 سنة وكأس مصر خلال الفترة من 10 إلى 18 من شهر يونيو الجاري.

ويرصد «هن» معلومات عن نعمة سعيد لاعبة رفع الأثقال المصري

ـ حققت نجاحات غير معتادة في رياضة رفع الأثقال التي يرى البعض أنها لا تتناسب مع الفتيات نظرًا لاعتمادها على القوة البدنية بشكل كبير

ـ حققت رقمًا قياسيًا لأول مرة في منافسات 24 كجم التي أقيمت في محافظة بورسعيد بتحقيها 100 كجم في الخطف و120 في النتر

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ـ بدأت هوايتها في سن مبكرة وكانت تسعى إلى أن تدخل كلية الشرطة، وهو حلم من أحلامها لكنها اختارت رياضتها التي تعتمد على رفع الأوزان الثقيلة وحققت نجاحات

ـ استطاعت تحقيق إنجاز تاريخي في عام 2019 بخطف 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال.

ـ استطاعت نعمة سعيد أن تحصد ميداليات ذهبية في «الخطف والنتر» بمنافسات وزن 59 كيلو جرام وهي بالغة من العمر 17 عامًا منذ سنوات.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، كان قد أصدر قرارًا بإيقاف الاتحاد المصري بشكل رسمي بعد انتشار تعاطي المنشطات بين عدد من لاعبي مصر وبناءً على هذا القرار تم منع مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في رياضة رفع الأثقال.