كيم كارداشيان تفشل مجددا في امتحان القانون.. ومتابعون: «نحتاج إلى محاميات مثلك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف موقع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، عن فشل كيم كارداشيان ويست، نجمة التلفزيون الأمريكي، والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، في امتحان القانون للسنة الأولى، في الاختبار النهائي، للمرة الثانية.

وذكر الموقع أن النجمة الأمريكية لتلفزيون الواقع، خضعت لامتحان آخر بعد شهور من الاختبار الأول الذي فشلت به أيضًا، وهو الأخير الذي تتم إجراؤه بعد دراسة لمدة عام، فيما تعهدت «كاراديشيان» بإجراء الامتحان للمرة الثالثة في العام القادم.

وأوضح الموقع خلال تقرير نشره الجمعة، أنها تخضع للامتحان في إحدى المؤسسات التشريعية لأنها تريد فتح مكتب محاماة خاص بها، يركز على الأحكام وإصلاح السجون بعد الانتهاء من حصولها على شهادتها في القانون العام.

كانت كيم كارادشيان، قد أجرت في العام الماضي زيارة لبعض السجينات وساعدت في إطلاق سراحهن، وتم إنهاء أحكام السجن الصادرة بحق كريستال مونوز وجوديث نيغرون وتينيس هول، بعد أن ضغطت كارداشيان ويست، على الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

طالبات «هندسة قنا» عن امتحان «الماتيريال»: الدكتور أجدع من السقا

كانت النساء اللواتي توسطت لهن كيم كارداشيان، قد سُجنن بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها، وكان لديهن أطفال صغار عندما تم سجنهن، فأطلقت كارداشيان ويست، حملة من أجل إطلاق سراحهن وطالبت بتغييرات في نظام العدالة بالولايات المتحدة، ولا سيما الأحكام الطويلة التي صدرت على الجناة لأول مرة والتأثير غير المتناسب على مجتمعات الأقليات العرقية.

وتفاعل عدد من متابعي كيم كاردشيان، على نبأ رسوبها في الامتحان حيث قاموا بدعمها في تعليقاتهم: «مجال المحاماة صعب للغاية لا تستسلمي يمكنك فعلها المرة القادمة». «تعاني الكثير في حياتها الشخصية 4 أطفال ومرت بحالة طلاق هذا كثير للغاية».. «عمل رائع كيم كارداشيان وكل الشكر على عدم الاستسلام نحتاج إلى محامين مثلك في الولايات المتحدة».