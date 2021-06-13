خطيب منة عرفة يعلن اقتراب زواجهما: «هنجيب الغسالة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان محمود المهدي، خطيب الفنانة منة عرفة، صورة جديدة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأظهرت الصورة رومانسية الثنائي، وهو يقبل رأسها، مُعلقًا: «بقولها خلاص هنجيب الغسالة قريب»، في إشارة منه لمنشوره السابق الذي حقق سخرية وجدل واسع: «ربنا يجعل هدومنا في غسالة واحدة».

الرواد يسخرون من التعليق

وسرعان ما سخر الرواد من هذا التعليق، معلقين: «هو انت مش هتجيب إلا الغسالة»، «هو مفيش إلا الغسالة، طب ما تجيبوا تلاجة»، «وكمان فرفوش».

ويحرص الفنان محمود المهدي، على نشر التعليقات التي من خلالها يغازل خطيبته، على سبيل المثال قوله، «إنتي تريند حياتي»، واستكمل عبارات المغازلة بها قائلا «حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة»، وردت عليه الفنانة منة عرفة قائلة «هو أيه الموضوع ده، بتجيب الكلام دا منين؟»، ليستكمل خطيبها الفنان الشاب محمود المهدي عبارات التغزل بخطيبته قائلا «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك قريب جدًا».

خطوبة منة عرفة

يشار إلى أن الفنانة الشابة أعلنت قبل أسابيع خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» دون أن تكشف عن هوية خطيبها وأغلقت التعليقات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى كشفت منذ أيام قليلة عن اسم خطيبها وهو محمود المهدي.

وأعلنت «منة» هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قائلة: «اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا فيلم اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».