طبيبة توضح ما هي درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت الدكتورة آنا كوليسنيكوفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ما هي درجة حرارة الجسم، التي يجب اعتبارها طبيعية.

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن حدود درجة حرارة الجسم توسعت منذ فترة طويلة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتقول، "تعتبر درجة حرارة الجسم طبيعية عندما تكون بين 35.5 و 37.5 درجة مئوية".

وتشير، إلى أن درجة حرارة الجسم يمكن أن ترتفع بعد تناول الطعام، أو بعد الإجهاد الجسدي والعاطفي، و بعد الظهر في الصيف.

وتقول، "يجب أن نعلم، أن درجة حرارة الجسم يمكن أن تتغير خلال اليوم حتى 0.6 درجة مئوية، يكون الحد الأدنى خلال النوم والصباح الباكر، وتكون ذروة التغير (الحد الأعلى) بين الرابعة والسادسة مساء.

وتضيف، يمكن قياس درجة حرارة الجسم تحت الإبط، والفم والجبين والقناة السمعية الخارجية والمستقيم، حيث جميع هذه الأماكن مناسبة لذلك.