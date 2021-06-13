صديقة «داليا» ضحية سقوط عرق خشبي من برج بالمنوفية: مش قادرة أتخيل الموقف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي تدعى «داليا خالد الخواجة» حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تداول مقطع فيديو لها يظهر سقوط عرق خشبي عليها بأحد شوارع مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية أثناء ذهابها برفقة صديقاتها إلى الدرس.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق الواقعة المؤلمة التي شهدها شارع عاطف السادات بالمنوفية اليوم، بشكل واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقيت طالبة مصرعها، إثر وقوع «عرق خشبي» من أحد الأبراج عليها أثناء ذهابها إلى الدرس بصحبة زميلاتها في شارع عاطف السادات بشبين الكوم ولم تنجح في تفاديه ما أدى إلى مصرعها.

ودونت سلمى الزغبي، إحدى صديقات الضحية لها نعيًا عبر صفحتها بموقع فيس بوك :«لا إله إلا الله إن لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمها الواحد قلبه وجعه والله ربنا يصبر اهلها مش قادرة أتخيل الموقف وهما بيسمعوا خبر وفاة بنتهم وهما لسه سايبنها من ساعات حقيقي وجع قلب ربنا يرحمنا ويحسن خاتمتنا، يا رب في ثانية واحدة ممكن منبقاش موجودين في ثانية واحدة كل حاجة ممكن تتغير من اني عايشة لاني داخلة القبر ومش عارفة انا مستعدة ولا مش مستعدة حقيقي لازم نتعظ الدنيا مبقتش مستاهلة».

أول صورة للطالبة «داليا» ضحية سقوط عرق خشبي في الشارع

وحصل «هن» على أول صورة لطالبة الثانوية العامة، والتي لقيت مصرعها قبل ساعات متأثرة بإصابتها في الرأس نتيجة سقوط عرق خشبي من أحد بنايات شارع عاطف السادات بمركز شبين الكوم، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر تفاصيل واقعة مصرع الطالبة.

يشار إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على صفحات السوشيال ميديا أظهر لحظة سقوط العرق الخشبي على رأس الضحية أثناء مروها وصديقاتها في شارع عاطف السادات بمركز شبين الكوم وكان يتساقط ناحيتهن بسبب شدة الرياح وسرعان ما حاولن تفاديه لكنه سقط على رأس الضحية داليا.