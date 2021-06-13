الامارات | شرطة باريس تفرق حفلاً غير قانوني في الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة باريس تفرق حفلاً غير قانوني في الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّقت الشرطة في باريس حفلاً غير قانوني في الهواء الطلق، حضره مئات الأشخاص، بسبب عدم اتباع قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي، التي تهدف إلى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وانتشرت الدعوات للحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، طبقاً لتقارير محلية، وأقيم الحفل في منطقة «اسبلاناد» أمام كاتدرائية «الانفاليد»، الليلة قبل الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو للحدث العديد من الشبان، وهم يرقصون من دون كمامات ولا يلتزمون بالتباعد. وفرقت الشرطة التجمع، وتردد أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع. وتشهد فرنسا حظراً للتجوال في المساء، يبدأ في الـ11 مساء، بسبب الجائحة.

يُشار إلى أن بعض المدن، مثل لندن، كانت قد سمحت بحفلات تجريبية حضرتها أعداد كبيرة بشروط.

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