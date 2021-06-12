بفستان أبيض.. رانيا يوسف تعلن إصابتها في أنفها: إيه رأيكم في شكلي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، تعرضها للإصابة بأنفها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت الفنانة بفستان أبيض قصير، تميز بكونه «كت» دون أكمان، شيفون من جهة الصدر، كما منفوش قليلًا، واعتمدت «رانيا» على حذاء أبيض وشعر ويفي منسدل وقصير مع المكياج الترابي.

وظهرت رانيا بلاصقة طبية على أنفها، مُعلقة: «إيه رأيكم في شكلي بعد خبطة مناخيري؟؟»، وسرعان ما تفاعل معها مشاهير الوسط الفني، متمنين لها السلامة والشفاء.

رانيا يوسف تثير الجدل في برشلونة

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد كشفت تفاصيل الصورة التي جمعتها مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، وذلك عبر تداولها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها على حسابها بموقع «فيس بوك».

وردت رانيا يوسف على التعليقات المسيئة التي طالتها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا أمس قائلة: «دي جماعات ممنهجة لمحاربة أي حد ناجح ومشهور والناس دي ظهرت بعد سنة 2011 وبيكرهوا أي نجاح».

وقالت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «mbc مصر»، إنها تعرفت على خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة من خلال بعض أصدقائهما المشتركين موضحة: «مجموعة من الأصدقاء عرفونا على بعض في أحد الشوارع وقدام كافيه معروف جدًا في مدينة برشلونة، ومعرفش إيه اللي حصل والدنيا قامت وكأنهم أول مرة يشوفوا ممثلة ناجحة».

وفي السياق نفسه كان مصدر قد أكد أن الجهات المعنية تقوم بفحص الهاشتاج الذي تضمن الإساءة إلى الفنانة رانيا يوسف، من قبل بعض رواد مواقع السوشيال ميديا يحمل ألفاظا نابية بحقها، وذلك لكشف هوية المحرض على هذه الألفاظ النابية وأوضح المصدر الأمني أنهم لم يتلقوا أي بلاغات من الفنانة فيما يخص واقعة الإساءة، وذلك عقب إعلان «يوسف» لجوئها إلى الجهات القانونية ومباحث الإنترنت لتحرير بلاغًا ضد كل الأشخاص المشاركين في الوسم المسيء.