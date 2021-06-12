أسماء جلال عن رقصتها الجريئة في زفاف بسنت شوقي: متصورتش هذا التشتت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة أسماء جلال، على مقطع فيديو نشرته صديقتها الفنانة الشابة مريم الخشت، وهن في وصلة رقص أثناء حضورهن لحفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الحدائق الشهيرة بالقاهرة.

ودخل الثنائي أسماء جلال ومريم الخشت في وصلة رقص أثناء حفل الزفاف على أنغام أغنية شعبية تدعى «خطوة» للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، وكتبت الخشت التي ظهرت مرتدية فستان جريء على الفيديو قائلة «أنا ناخد صورة عادية، أسماء: ايوة غمزة!!»

وردت أسماء جلال على الفيديو الذي ظهرت خلاله أيضًا وهي ترتدي فستان جريء معلقة:«متصورتش ان احنا بهذا التشتت إلا لما شفت الفيديو».

الإطلالة الثانية لـ بسنت شوقي في الزفاف.. «فستان مفتوح ورقص وعناق»

وتصدر حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب احتفالهما بعقد قرانهما ليلة أمس الجمعة داخل أحد الحدائق الشهير بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ونخبة كبيرة من مشاهير وصناع الفن.

وتداول رواد السوشيال ميديا لقطات من حفل الزفاف حيث فاجأ الثنائي الحاضرين بزفة مختلفة، وظهرا على دراجة معا، على غرار المشهد الشهير للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية خلال فيلم «معبودة الجماهير»، وذلك على نغمات أغنية «حاجة غريبة».

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف فراج وبسنت من بينهم أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

يذكر أن الزوجين كانا قد أعلنا خطوبتهما على السجادة الحمراء في النسخة الثالثة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الغردقة في عام 2019، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد».