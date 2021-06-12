هجوم حاد على«كنزي» ابنة عمرو دياب بسبب ملابسها «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، لهجوم لاذع من قِبل المتابعين بسبب إطلالتها الأخيرة، عندما ظهرت حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» في عدة لقطات مصورة، بملابس كاجوال رياضية، حيث تركت سترتها مفتوحة لتظهر أجزاء من جسدها أسفلها، مع بنطلون رياضي فضفاض والشعر الأصفر الويفي والمنسدل، دون الاعتماد على المكياج.

وسرعان ما بدأ الرواد بالهجوم عليها، مُعلقين: «عيب كده»، «ايه دا استري نفسك»، و«ايه اللي انتي لابساه ده».

وتشارك كنزي عادًة متابعيها بمقاطع فيديو وهي تمارس هواياتها من الرياضة أو الرقص وغيرها.

الجدير بالذكر أن الأمر جاء عقب نشر شقيقتها، جانا عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة لها، وهي تحتضن شاب وتقبله.

وعلقت «جانا» على الصور التي ظهرت فيها برفقة صديقها «اضحك يا إنسان»، وللمرة الأولى أغلقت ابنة عمرو دياب التعليقات أمام متابعيها، تجنبًا لأي انتقاد أو هجوم عليها من متابعيها مثلما تعرضت له آخر مرة عبر حسابها على «انستجرام».