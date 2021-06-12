أول صورة للطالبة «داليا» ضحية سقوط عرق خشبي في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة مؤلمة اليوم، بعد أن لقيت طالبة في المرحلة الثانوية تدعى «داليا خالد الخواجة » مصرعها، إثر وقوع «عرق خشبي» عليها أثناء ذهابها إلى الدرس بصحبة زميلاتها في شارع عاطف السادات بشبين الكوم.

وحصل «هن» على أول صورة للفتاة التي وافتها المنية قبل ساعات متأثرة بإصابتها في الرأس نتيجة وقوع عرق خشبي عليها، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر تفاصيل واقعة مصرع الطالبة أثناء مروها برفقة اثنتين من زميلاتها وهن في طريقهم إلى الدرس.

ووثق مقطع الفيديو لحظة مرورهن في شارع عاطف السادات بمركز شبين الكوم تصادفن بـ«عرق خشبي» يتمايل ناحيتهن بسبب شدة الرياح وسرعان ما حاولن تفاديه لكنه سقط على رأس الضحية داليا ولقت مصرعها.

وأشار متابعون إلى أن الطالبة الضحية داليا تدرس في الصف الثالث الثانوي، ووالدتها تعمل في التربية والتعليم، وكذلك والدها يعمل مدرسًا للغة الفرنسية بإحدى مدارس مركز شبين الكوم، طالبين الدعاء لها بالرحمة والصبر لذويها.

وهي رايحة الدرس.. مصرع طالبة سقط عليها عرق خشبي في المنوفية «فيديو»

ونعت إحدى صديقات الطالبة، وفاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي: «بسم الله الرحمن الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ربنا يرحمك ياداليا اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعذها من عذاب القبر وعذاب النار وجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمها اللهم اسكنها جنتك. اللهم اغفر لها وانس وحشتها ووسع قبرها. امين ياارب العالمين ربنا يصبر أهلك يا رب».