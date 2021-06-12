7 أشياء يفضل تجنب ارتدائها عند السفر بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

سواء كنت تختار ملابس لرحلة قصيرة أو طويلة، من المهم أن تشعر بالراحة وأن تبقى بعيدًا عن المشاكل في نفس الوقت.

واستعرض موقع "brightside" بعض النصائح من مضيفات الطيران والمسافرين حول الملابس التي يجب تجنب ارتدائها على متن الطائرة، فيما يلي:

- الملابس الضيقة:

يجب تجنب الملابس الضيقة، خاصة إن كانت الرحلة تزيد عن 4 ساعات، وذلك لأن يتعرض الأشخاص المسافرين لمسافات طويلة لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وهو عبارة عن جلطة دموية تتشكل في وريد عميق، على مستوى الساقين في العادة.

ولتفادي الإصابة، ارتدى جوارب ضغط خاصة وملابس مريحة فضفاضة، وتحركي داخل الطائرة كلما كان ذلك ممكناً.

- العناصر المعقدة:

حمامات الطائرة صغيرة، لذا إذا كنت ترتدي بدلة، فستجد صعوبة عند محاولة خلعها، بدلاً من ذلك، ارتدى قطعة ملابس لا تسبب صعوبات في هذه المساحة الصغيرة، بالإضافة إلى أن الملابس التي تحتوي على الكثير من الأزرار لن تجعل تجربة الطيران الخاصة بك هي الأكثر راحة.

- الملابس أو الحلي المحتوية على معادن:

ليس من المستغرب أن الأحذية ذات الزخارف المعدنية الكبيرة أو المجوهرات المصنوعة من المعدن يمكن أن تبطئ حركتك أثناء خضوعك للفحص الأمني، لكن الأمر غير متوقع هو أن بعض البلوزات البراقة قد تحتوي على خيوط معدنية منسوجة فيها، وفي حين أن يمكنك بسهولة خلع الأحذية إذا لزم الأمر، قد يكون نزع البلوزة قد يكون أمراً صعباً.

- الملابس الصيفية:

حتى عندما تسافر إلى بلد دافئ وتميل إلى اختيار زي صيفي للرحلة، لا تنس أن درجة الحرارة في الطائرة يمكن أن تكون باردة بشكل كبير، لذا من الأفضل ارتداء طبقات متعددة من الملابس ضروري لرحلة مريحة.

- العدسات اللاصقة:

في الطائرة، قد يصل معدل الرطوبة إلى أقل من 20%، وسيؤدي ذلك لجفاف العدسات اللاصقة، ما قد يتسبب في تهيج في عينيك، وإن كانت رحلة الطيران طويلة، فمن الأفضل إخراج العدسات الخاصة بك، خاصةً إذا كنت ترغبين في النوم أثناء الرحلة.

- الكعب العالي:

سيطلب منك أمن المطار خلع حذائك، لا يمكن فقط استخدام الكعب لتخزين العناصر المحظورة، بل يحتوي على قاعدة بناء معدنية في هيكله، والتي ستطلق جهاز الإنذار، ولا أحد يحب الوقوف حافي القدمين في المطار، بالإضافة إلى ذلك، قد تنتفخ قدميك أثناء الرحلة، لذا يجب تجنب الأحذية ذات الكعب العالي.

- القمصان التي تحمل عبارات سيئة:

هناك أشخاص ثم منعهم من ركوب الطائرة بسبب طريقة ارتدائهم للملابس، حيث يمكن أن تكون الأسباب متعددة مثل: الكشف عن الكثير من مناطق الجسم، أو فستان قصير، أو بنطلون مترهل، أو قميص تيشيرت ذات عبارات سيئة للآخرين، أو حافي القدمين، لذا يجب اختيار ملابس بشكل جيد.