نجمات الفن والإعلام بإطلالات أنيقة في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود بكار

شارك عدد كبير من نجوم الفن في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards.

وسيطر اللونين الأسود والفضي على معظم إطلالات الحاضرين، وبخاصة الإطلالات النسائية.

-إطلالة ساحرة لـ"نيللي كريم"

من جهتها ظهرت النجمة نيللي كريم، بإطلالة ساحرة، وهي ترتدي جامبسوت باللون الأسود، بقصة بنطالون واسع والجزء الأعلى من الجلد، كما حملت حقيبة من الجلد باللون الأسود.

وأضفت على الإطلالة أنوثة وجاذبية بإضافة بعض الإكسسوارات منها العقد والأنسيال، بينما من الناحية الجمالية اختارت وضع لمسات بسيطة من المكياج، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

-هنا شيحة بإطلالة جريئة

فيما ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة ومميزة، وهي ترتدي فستان قصير باللون الفضي مموه بخطوط سوداء، بقصة كتف وكتف، كما نسقت مع الفستان حقيبة باللون الفضي، وانتعلت حذاء عالي مفتوح باللون الأسود.

ولم تتكلف باستخدام أي إكسسوارات مكتفية فقط بتسريحة الشعر الويفي ولمسات من المكياج النيود.

-علا رشدي تتألق بالأسود

وتألقت الفنانة علا رشدي، وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-منى الشاذلي بإطلالة كلاسيكية

وشاركت الإعلامية منى الشاذلي بإطلالتها التقليدية والعملية، وظهرت منى الشاذلي مرتدية جاكيت وبنطلون باللون الأسود بنقوش بيضاء، منسقة معهما بلوزة باللون الأسود، وزينت إطلالتها بإكسسوار ذهبي أعلى الصدر.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون الذهبي، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا ركزت فيه على لون الروج الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.

-إطلالة أنثوية لـ"مها الصغير"

فيما ظهرت الإعلامية مها الصغير بإطلالة أنثوية رقيقة، مرتدية فستان بسيط، باللون الأسود من أسفل وبمنطقة الصدر باللون الأبيض بقصة الكرانيش، منسقة معه حقيبة يد باللون الفضي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف بالمكياج حيث وضعت لمسات بسيطة من درجات اللون النيود.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا ضخمًا لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات؛ بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.