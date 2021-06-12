7 عادات بسيطة تساعدك على التوفير في الكهرباء.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع فاتورة الكهرباء خصوصا في فصل الصيف مع استخدام التكييف والمراوح.

وهناك بعض العادات البسيطة التي يجب القيام بها لتوفير الكهرباء، ونستعرضها لكم وفق موقع "برايت سايد".

1- استخدم كرات التجفيف عند وضع ملابسك في المجفف:

بالمقارنة مع الأجهزة المنزلية الأخرى، فإن المجفف يستهلك أكبر قدر من الطاقة، لهذا السبب يميل بعض الأشخاص إلى تجفيف ملابسهم في الهوا، ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكنًا معك، فيمكنك ببساطة إضافة كرة تجفيف من الصوف أو المطاط مع ملابسك، وهذه الأشياء البسيطة لها القدرة على منح ملابسك بعض الهواء لتجف بشكل أسرع، كما يمكن لكرات الصوف على وجه الخصوص امتصاص بعض الرطوبة مما يساعد على إنهاء عملية التجفيف بأكملها بشكل أسرع.

2- زيادة درجة الحرارة في كل من الثلاجة والفريزر:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن أدنى درجة حرارة، هو الأفضل لحفظ الطعام، ومع ذلك، ليس من الضروري ضبط الثلاجة على أقل من 38 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية) وسيعمل المجمد الخاص بك على ما يرام عند 5 درجات فهرنهايت (-15 درجة مئوية).

3- وضع أغطية على الأواني والمقالي:

هناك عادة لطيفة يمكنك اكتسابها أثناء الطهي وهي ببساطة وضع أغطية على الأواني والمقالي، وبهذه الطريقة، يمكنك ضبط درجة حرارة منخفضة وتقليل وقت الطهي، ويحدث هذا لأنك لا تسمح للبخار والحرارة بالخروج من المقلاة وبالتالي يصبح طعامك جاهزًا في وقت أقل، وما ستجلبه أيضًا باتباع هذه العادة هو الطاقة التي تستهلكها بنسبة تصل إلى 66٪.

4- تنظيف مصيدة الوبر بالمجفف:

إن ترك مجففك يعمل مع مصيدة الوبر المليئة بالأوساخ، لن يؤدي إلا إلى جعله أقل كفاءة في وظيفته حيث تجبر الأوساخ الجهاز على العمل بجدية أكبر، مما يستهلك المزيد من الطاقة والوقت لتجفيف الملابس، واعتمادًا على مدى اتساخ مصيدة الوبر، يمكن أن يستهلك المجفف ما يصل إلى 75٪ من الطاقة أكثر من المعتاد، وذلك لأن الأوساخ لا تسمح للهواء بالدوران بشكل صحيح، مما يجبره على العمل بجهد أكبر، لذا فإن أول شيء عليك القيام به كثيرًا هو إزالة مصيدة الوبر وتنظيفها.

5- توصيل جميع إلكترونياتك في شرائط الطاقة:

لا يدرك الجميع أن أجهزتنا الإلكترونية لا تزال تستهلك الطاقة حتى عندما قمنا بإيقاف تشغيلها أو وضعناها في وضع السكون، هذا هو السبب في أن توصيل كل شيء في مشترك الطاقة سيمنحك القدرة على تعطيلها تمامًا عند عدم استخدامها.

6- استخدم غلاية كهربائية لغلي الماء بدلاً من الميكروويف:

يجب عليك استخدام الغلاية الكهربائية لأنها ستؤدي المهمة بشكل أسرع وستستخدم طاقة أقل، حيث يفقد الميكروويف 50٪ من طاقته أثناء تحويل الكهرباء إلى أفران ميكروويف، ومن ناحية أخرى، فإن الغلاية معزولة جيدًا وتفقد 20٪ فقط من إجمالي الطاقة التي تستخدمها.

7- أبقِ باب الفرن مغلقًا عند الشوي:

في الماضي، لم يكن لدى الأفران أي نظام دوران للهواء، ولهذا اعتاد الطهاة تركها مفتوحة قليلاً لمنع اندلاع حريق، ومع ذلك، تتمتع الأفران الحديثة بتدوير هواء كبير وأنظمة تمنع ارتفاع درجة الحرارة، أيضًا، لا تسمح لك معظم الأفران بإبقاء الباب مفتوحًا إلا إذا كنت تمسكه، هذا يعني أنهم يخبرونك بطريقتهم الخاصة أنك بحاجة إلى إبقاء الباب مغلقًا، ويعد أكبر عيب من إبقاء باب الفرن مفتوحًا هو أنك تفقد حوالي 50٪ من الحرارة، هذا يعني أنك ستحتاج إلى طهي طعامك لمضاعفة الوقت وبالتالي إنفاق ضعف الطاقة.