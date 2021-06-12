إطلالة أنيقة لـ"مها الصغير" بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود بكار

شاركت الإعلامية مها الصغير في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards، بإطلالة أنثوية رقيقة، رفقة نجلها ياسين السقا.

وظهرت مها الصغير مرتدية فستانا بسيطا، باللون الأسود من أسفل وبمنطقة الصدر باللون الأبيض بقصة الكرانيش، منسقة معه حقيبة يد باللون الفضي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ولم تتكلف المكياج، حيث وضعت لمسات بسيطة من درجات اللون النيود.

ويعد الحفل بمثابة حدث ضخم لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، وذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات، بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.