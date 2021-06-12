منى الشاذلي بإطلالة كلاسيكية بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود بكار

شاركت الإعلامية منى الشاذلي في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards، بإطلالتها التقليدية والعملية

وظهرت منى الشاذلي مرتدية جاكيت وبنطالون باللون الأسود بنقوش بيضاء، منسقة معهما بلوزة باللون الأسود، وزينت إطلالتها بإكسسوار ذهبي أعلى الصدر.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون الذهبي، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا ركزت فيه على لون الروج الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا ضخمًا لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات؛ بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.