أحمد داوود وعلا رشدي يتألقان بالأسود بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير_محمود بكار

شارك النجم أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي في حفل حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards.

وظهرت علا رشدي وهي ترتدي فستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

أما الفنان أحمد داوود ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق اسفلها قميص باللون الأبيض.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا ضخمًا لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات؛ بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.