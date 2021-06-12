لايف ستايل

هنا شيحة بإطلالة جريئة بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال فى مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير_محمود بكار

ظهرت الفنانة هنا شيحة في حفل حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards، بإطلالة جريئة ومميزة.

وظهرت هنا شيحة وهي ترتدي فستان قصير باللون الفضي مموه بخطوط سوداء، بقصة كتف وكتف، كما نسقت مع الفستان حقيبة باللون الفضي، وانتعلت حذاء عالي مفتوح باللون الأسود.

ولم تتكلف باستخدام أي إكسسوارات مكتفية فقط بتسريحة الشعر الويفي ولمسات من المكياج النيود.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا ضخمًا لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات؛ بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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