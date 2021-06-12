احرص على تناول هذه الأطعمة.. غنية بفيتامين د

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

قد يكون الوقوف في الشمس طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين د، لكن الكثير من الأشخاص لا يعرفون أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها للحصول فيتامين د، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "stylecraze".

1- سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من الدهون، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لفيتامين د، لذا يوصي بالحرص على تناوله.

2- المشروم

يعتبر المشروم هو المصدر النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين د، حيث ينمو في ضوء الشمس، مما يجعلها مصدرًا جيدًا لفيتامين د، كما أنه غني بفيتامينات ب مثل ب 1، ب 2، ب 5 والمعادن مثل النحاس.

3- الماكريل

نوع آخر من الأسماك يحتوي على نسبة جيدة من هذا الفيتامين، بالإضافة إلى احتوائه على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وبالتالي يمكن للأشخاص الذين يستهلكون المزيد من هذه الأسماك الحصول على تلك المعادن والفيتامينات الأساسية التي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها بمفرده.

4- لحم كبد البقر

يعتبر من المصادر الغنية بفيتامين د، فضلا عن أنه غني بنسبة عالية من ب 12 والحديد والبروتين، لذا تناوله يوفر العناصر الغذائية الموصي بها التي يحتاجها الجسم.

5- البيض

إن تضمين بيضة واحدة يوميًا في نظامك الغذائي سيوفر لك 10٪ من الجرعة الموصى بها من فيتامين، فضلا عن أنه يعد أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12, والبروتين.

6- اللبن

سيوفر كوب واحد من الحليب 20٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين د، لذلك اختار دائمًا الحليب كامل الدسم، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

7- المحار

المحار من أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د، إذ يحتوي المحار الخام على ما يمثل 80٪ من احتياجاتنا اليومية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12 والزنك والحديد والمنغنيز والسيلينيوم والنحاس.

8- زبادي الفانيليا

إن تناول كوب من الزبادي بالفانيليا هو الخيار الأمثل للحصول على 20٪ من الاحتياج اليومي من هذا الفيتامين.

9- الزبدة

الزبدة من الدهون المشبعة، وهي ضرورية للمساعدة على امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة والفيتامينات، كما أنها تساهم في امتصاص فيتامين د الذي يتم الحصول عليه من مصادر أخرى.

10- الكافيار

هذه سمكة محببة ذات مذاق لذيذ وهي مقبلات رائعة، فضلا عن احتوائه على فيتامين د والعديد من المعادن مثل السيلينيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، كما أنه يحتوي على فيتامينات أساسية مثل فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك.

11- السردين

تناول كمية صغيرة من السردين سيوفر 70٪ من القيمة الغذائية الموصى به من فيتامين د، كما أنه مصدر كبير لفيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والسيلينيوم، في تحسين صحة العظام وتقليل الكوليسترول وتقليل الالتهابات.