إطلالة ساحرة لـ نيللي كريم بحفل توزيع جوائز ريادة الأعمال فى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت النجمة نيللي كريم في حفل حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt’s Entrepreneur awards، بإطلالة ساحرة.

وظهرت نيللي كريم وهي ترتدي جامبسوت باللون الأسود، بقصة بنطالون واسع والجزء الأعلى من الجلد، كما حملت حقيبة من الجلد باللون الأسود.

وأضفت على الإطلالة أنوثة وجاذبية بإضافة بعض الإكسسوارات منها العقد والأنسيال، بينما من الناحية الجمالية اختارت وضع لمسات بسيطة من المكياج، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا ضخمًا لشركة I-Events لمالكها عمرو منسي، ذلك بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك في لجان تحكيم 16 فئة مختلفة 58 عضوًا من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية والسياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات؛ بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.