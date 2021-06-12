أول ظهور للفنانة حنان ترك بعد شائعات خلع الحجاب: نعم الله علينا كثيرة «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة حنان ترك، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بصورة جديدة لها بصحبة زوجها، وظهرت الفنانة بملابس صيفية بألوان زاهية، مع الحجاب التقليدي، مُعلقة: «نعم الله علينا كثيرة، اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».

ويأتي ظهور حنان ترك عقب الحديث عن عودتها للفن، ونزعها للحجاب، بعدما نشرت لها الفنانة منة شلبي صورة من فيلم «الحياة منتهى اللذة» بدون حجاب.

قصة ارتداء حنان ترك الحجاب

وأكدت حنان ترك في برنامج تليفزيوني، أنها كانت تقرأ في أحكام سورة النور «وليضربن بخمارهن على جيوبهن»، ومنها أقنعها أحد الشيوخ بضرورة ارتداء الحجاب لأنه فرض، «كنت بقرب لهوايا عشان ارضي نفسي، لأني قلتله عادي مش معناه انه فرض، ولما فصصنا قالي معنى خمار من خمر، أي خمار للعقل، ومحل العقل في الرأس، إذا الخمار هو غطاء الرأس يعني حجاب، إذا فهو فرض، ومنه الجنة أو النار، أما كنتي متشككة، فكان حساب من نوع ما، أما دلوقتي حساب من نوع آخر، لأنك بحثتي وعرفتي وآمنتي وأيقتني أنه فرض عليكي، تعجلي، وساعتها قلت يا ريتني ما رحت».

حنان ترك: اتعذبت 7 سنين عشان الحجاب

في أحد اللقاءات التليفزونية تحدثت الفنانة عن الحجاب باستفاضة، وقالت إن حجابها كان بمثابة النجاة، «7 سنين شقيت وحفيت عشان أحط طرحة على شعري، واللي غاظني إني لما حطيت الطرحة على شعري لقيت الموضوع سهل جدا، ليه عملت كل ده عشان أحط الطرحة على شعري، 7 سنين ولا نوم ولا شرب ولا أكل».

وأكملت: «كنت بروح الاستديو سموني المجنونة، ومتفاجئوش خالص باني اتحجبت لأن ده كان الطبيعي، وفي مخرجة فرحت بيا جدا جدا عشان اتحجبت، قالتلي لازم تتحجبي لانك تعبتي وتعبتينا معاكي».