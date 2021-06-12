انهيار زوجة كريستيان إريكسن في أرض الملعب بعد إصابة زوجها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إصابة غريبة تعرض لها كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي، خلال الدقيقة الـ 40 من عمر مباراة منتخب الدنمارك وفنلندا، وعلى الفور دخلت زوجة النجم الدنماركي، في نوبة انهيار وبكاء عقب سقوط زوجها على ملعب «باركن ستاديون» بمدينة كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

والتقطت عدسات الكاميرات لقطات توثق انهيار الزوجة، التي تدخل رجال الأمن لمنعها من حضور عملية إنعاش وإفاقة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى.

إصابة اللاعب كريستيان إريكسن

وشهدت مباراة منتخب الدنمارك وفنلندا، والتي تقام على ملعب باركن ستاديون بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، سقوط مروع لكريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعليق مباراة الدنمارك وفنلندا، بسبب إصابة إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020، حيث نقلت قناة بي إن سبورت الخبر من مراسل القناة بملعب المباراة، والذي أكد بأن مسؤول اليويفا أوضح أن المباراة تقرر تعليقها بسبب ما حدث لللاعب الدنماركي، قبل أن يستعيد وعيه.

وسقط كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك على الأرض دون أي تدخل من المنافس، قبل أن يفقد وعيه وسط أجواء توتر من اللاعبين والجماهير.

وفي سياق متصل يأمل منتخب فنلندا في تحسين وضعه ومحو آثار الهزائم المخيبة التي مني بها في المباريات الودية الأخيرة التي خاضها ضمن الاستعدادات ليورو 2020، إذ تلقى منتخب فنلندا الخسارة أمام كل من السويد وإستونيا، وليس أمامه أي طريق سوى الحصول على النقاط الثلاث الأولى في المجموعة.