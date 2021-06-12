رغم مرور 15 يوما.. «أحمد» مصاب الفطر الأسود لم يخرج من العناية بعد إزالة العين والفكين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت مايا صبري، إحدى أقارب، أحمد شحاتة، مصاب الفطر الأسود في طنطا، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمريض، مؤكدة أن حالته لا زالت غير مستقرة حتى الآن.

وأوضحت «صبري» خلال حديثها لـ «هُن» أن المُصاب حتى الآن، لم يخرج من العناية المركزة، عقب إجراء عملية إزالة العين والفكين، رغم مرور 15 يوما، وهي المدة التي حددها الأطباء للبقاء في العناية.

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جيهان: حالته مش مستقرة.. لسه مفاقش ولا يعرف حاجة

ومن جانبها، أشارت السيدة جيهان ربيع، زوجة المُصاب، أن زوجها في حالة غير مستقرة، قائلة: «لسة مفاقش كل ده، وموجود في العناية حالته مش مستقرة أبدًا».

وأكدت زوجة مصاب الفطر الأسود، أنه لا زال لا يعرف ما حدث له: «لسه ميعرفش حاجة هو فاكر إنه دخل يشيل الفطر بس، لكن هو شال العين اليمين وفكي الفم».

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استغاثة لتركيب عين تعويضية

واستغاثت جيهان ربيع، لإنقاذ زوجها، بتركيب عين وفك تعويضي، بعدما فقد عينه وفكيه، نتجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفطر الأسود.

تفاصيل إصابة مواطن بطنطا بالفطر الأسود

وكانت زوجة المصاب، كشفت عن تفاصيل حالته، مؤكدة أنه قضى فترتي عزل داخل أحد المستشفيات، عقب إصابته بالفيروس، وتلقى البروتوكول مع تدهور حالته الصحية، بسبب معاناته مع أمراض القلب والسكر والضغط، ما أثر على مناعته التي انتهت بالفطر الأسود.

وأشارت الزوجة خلال حديثها لـ«هن»، إلى أنه عقب البحث في المستشفيات وعجز الأطباء عن تشخيصه في البداية، حتى تدهور به الحال، وفقد بصره، ونمت الفطريات في عينه اليمنى، ولم يتبقَ للأطباء حل سوى إزالة تلك العين لإنقاذه من الموت المحقق.

وخضع الزوج لعملية جراحية، منذ 15 يوما، أزال على أثرها العين وفكي الفم، ورجح الأطباء إفاقته عقب 15 يوما من التواجد بالعناية المركزة، إلا أن حالته الصحية غير المستقرة منعته من الإفاقة حتى الآن.