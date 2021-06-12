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ظهور رومانسي لأصالة.. لقطات من حفل زفاف جيسيكا عازار ومحمد صوفان «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جيسيكا عازار

احتفلت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، مساء أمس، بزفافها، على رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، في قصر جنبلاط في منطقة البرامية قضاء صيدا، حيث كان الاحتفال أسطوريًا، من بداية إطلالة العروس التي تشبه إطلالات الملكات، وحتى تصميم القاعة وتفاصيل الحفل والحضور.

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 إطلالة العروس

وتألقت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، بفستان يشبه فساتين الأميرات، بتوقيع المصمم اللبناني العالمي، إيلي صعب، تميز بكونه «كب» دون أكمام، مُطعم بالفصوص اللامعة والتطريزات، له ذيل طويل ومنفوش، من الحرير والأروجانزا، مع طرحة من الشيفون العريضة، والمُطرزة. 

كما اعتمدت على مكياج تُرابي لامع، بتوقيع بسام فتوح وتسريحة شعر للمصفف جورج مندلق، واكتفت العروس بارتداء خاتم الزواج وقيراط ألماسي.

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الزفة وقاعة الزفاف 

واختارت جيسيكا عازار، أغنية «زفوا العروس زفوها وعلى الورد مشوها»، لتكون بداية زفافها على عريسها.

كما جاءت ديكورات القاعة مميزة للغاية، من الورود الطبيعية، مع الأنوار، وقام العروسان بتقطيع تورتة الزفاف التي جاءت عملاقة للغاية. 

حضور قوي.. وأصالة تثير الجدل

حضر الحفل عدد من النجوم، على رأسهم الفنانة أصالة، والفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب، وعادل كرم، ونيكولا جبران، وعدد من أصدقاء جيسيكا عازار، في الوسط الإعلامي.

وأثارت أصالة الجدل، بسبب مقطع فيديو لها، مع شخص، وهما يلتقطان الصور بشكل رومانسي، ما دفع البعض للتساؤل حول ارتباطها. 

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