وهي رايحة الدرس.. مصرع طالبة سقط عليها عرق خشبي في المنوفية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد أن لقيت طالبة في المرحلة الثانوية تدعى «داليا» مصرعها إثر وقوع «عرق خشبي» عليها أثناء ذهابها إلى الدرس بصحبة زميلاتها في شارع عاطف السادات بشبين الكوم.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر الطالبة بصحبة زميلاتها أثناء ذهابهن للدرس، ولحظة مرورهن في شارع عاطف السادات بمركز شبين الكوم تصادفن بـ«عرق خشبي» يتمايل ناحيتهن بسبب شدة الرياح وسرعان ما حاولن تفاديه لكنه سقط على رأس الضحية داليا ولقت مصرعها.

وكشف متابعون عن أن داليا هي فتاة تدرس في الصف الثالث الثانوي، ووالدتها تعمل في التربية والتعليم، وكذلك والدها يعمل مدرسًا بإحدى مدارس شبين الكوم، طالبين الدعاء لها بالرحمة والصبر لذويها.

ونعت صديقات الطالبة، وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «ربنا يرحمك ياداليا اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعذها من عذاب القبر وعذاب النار وجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارحمها اللهم اسكنها جنتك. اللهم اغفر لها وانس وحشتها ووسع قبرها. امين ياارب العالمين ربنا يصبر أهلك يا رب».

وفي سياق آخر خيم الحزن على أهالي مركز أبو كبير بالشرقية عقب وفاة شابة تدعى «آية ياسر» متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتوفيت بعد أقل من أسبوع على دخولها أحد مستشفيات منطقة ههيا بالشرقية، بعد انفجار لم يعلن عن أسبابه حتى الآن بداخل أحد العيادات الطبية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية «مكان عملها»، إذ تم تحويلها إلى المستشفى وتوفيت بعد أيام قليلة من دخولها.

شقيقة «آية» ضحية لقمة العيش: «اتوجعنا من الفيديو وكانت بتوفر مصاريف فرحها»

كما انتشر مقطع فيديو وثق ما حدث داخل العيادة الطبية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل العيادة الطبية وهو مكان عمل الضحية التي كانت تعد كوبا من الشاي، حيث أمسكت بالنيران بجسدها وحاول شخص إنقاذها من الحريق باستخدام قطعة قماش لإخماد النيران، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في أحد المستشفيات.