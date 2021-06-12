صراخ وبكاء طفل صغير بعد إلقائه في ترعة دمنهور: شباب لعبوا به الكرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات قليلة من تداول فيديو تحرش أحد الأشخاص بطفل في قطار الصعيد، وإثارة الجدل الواسع حول قضية التحرش بالطفل، حتى أصبحت قضية رأي عام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أيضا لمجموعة من الشباب يلقون طفلًا صغيرًا في ترعة أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مما أثار سخط رواد «فيس بوك» عما فعله الشباب في الطفل الصغير، الذي ظهر خلال الفيديو، أنه غير قادر على العوم.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله لمجموعة من الشباب أثناء قيامهم بإلقاء طفل صغير في ترعة مياه أبور الريش في مدينة دمنهور.

مجموعة من الشباب يلقون طفلا صغيرا في الترعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو خاصا بمجموعة من الشباب يحملون طفلا صغيرا رغما عنه أثناء تواجدهم على كوبري مشاه أعلى ترعة أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وفي البداية حاول الشباب حمل الطفل ولكنه كان يرفض ذلك، إذ أنه كان يعرف ما كانوا ينوون فعله، وأخذ الطفل يستغيث «يا عم سيبني يا عم».

لم يستمع الشباب لرجاء الطفل بعد إلقائه في الترعة، واجتمعوا وحملوه بعد أن خلعوا قميصه أثناء مقاومته لهم، وقاموا بإلقائه في الترعة على الفور، ثم أخذوا يسخرون منه، بعد أن علت ضحكاتهم لتملأ أرجاء المكان.

وعقب إلقاء الطفل في الترعة، حاول الطفل الذي يتضح من خلال الفيديو أنه لم يكن على معرفة بكيفية العوم إنقاذ نفسه من المياه، محاولا الخروج منها، ولكنه كان يكاد أن يغرق، وظل يخرج من المياه وينزل بها مرة أخرى، وعقب شعورهم بأن الطفل بدأ في الغرق، نزل أحدهم في المياه محاولا إنقاذه.