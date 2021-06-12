مي حلمي في صورة مع محمد صلاح: فخر العرب ولا عزاء للمقارنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة لها رفقة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابيها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الإشارة إلى مكان التقاط الصورة، ودونت عليها: «فخر العرب ولا عزاء للمقارنات» في إشارة إلى منافسي النجم الدولي.

ويتواجد النجم محمد صلاح في مصر لقضاء إجازته الصيفية في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة التي تطل على البحر المتوسط، حيث حرص عدد كبير من مشاهير الوسط الفني والرياضي والإعلامي على التقاط الصور معه، ومنهم الفنانة الشابة ديانا هشام التي نشرت صورة جمعتها بصلاح قبل أيام وذلك عبر حسابها الرسمي بانستجرام وظهرت ديانا في الصورة مع صلاح على شاطئ البحر، في مدينة العلمين الجديدة.

كما حرصت الفنانة نيللي كريم، على التقاط صورة مع نجم ليفربول خلال إجازته الصيفية بمصر وشاركت قبل ساعات متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورًا جمعتها باللاعب المصري جمعتها باللاعب المصري المحترف، وعلقت نيللي على الصورة «نحن نحبك يا صلاح»، وتفاعل العديد من متابعيها وجمهورها ومحبي النجم محمد صلاح مع الصور.

نيللي كريم بصحبة محمد صلاح: نحن نحبك «صورة»

وكانت الإعلامية مي حلمي، قد حصلت على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية، في إطار استقطاب الإمارات للمواهب والمختصين وتوفير إقامة طويلة لهم.

ونشرت «حلمي» عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام» صورة لإمارة دبي وعلقت عليها: «تم منحي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات من فئة المبدعين وأهل الثقافة والفن».

خلال الأشهر الماضية ارتبط اسم الإعلامية مي حلمي بإثارة الجدل بسبب تصريحاتها من جهة، وقضيتها مع طليقها المطرب محمد رشاد من جهة أخرى، خاصة بعد ظهوره كضيف على إحدى حلقات برنامج «شيخ الحارة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على شاشة إحدى القنوات الفضائية.