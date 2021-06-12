هل تدخل البلاد موجة رابعة لـ كورونا؟.. وأستاذ فيروسات يكشف عن موعد انتهاء الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع بدء انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا بانخفاض أعداد الإصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت التساؤلات حول ما بعد انتهاء تلك الموجة، وموعد دخول الموجة الرابعة إلى مصر، وسط مخاوف كثيرة من القادم الذي يعد مجهولًا فهناك تخوفات من انتشارها وأعراضها حال دخولها.

من جانبه صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال تصريحات تلفزيونية على فضائية "extra news"، مساء الخميس، بأنه إذا حدثت موجة رابعة، ستكون سلالات جديدة أو متحورة.

ومن جهته يوضح الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، أن هناك تضارب حول دخول الموجة الرابعة الرابعة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بأن تكون في منتصف أغسطس، لتستمر حتى بداية عام 2022 أو على الأقل في ديسمبر 2021.

وأضاف عطية لـ"الخليج 365" أن هناك توقعات أخرى بعدم دخول موجة رابعة، وأن نهاية جائحة كورونا ستكون مع نهاية الموجة الثالثة، لافتًا إلى أن تلك التوقعات تستند إلى تناقص أعداد الإصابات والوفيات في العالم، إضافة إلى زيادة تقديم التطعيمات واللقاح، وهو ما أدى إلى تقليل الإصابات.

ورجح عدم دخول موجة رابعة، بأن لا يكون هناك زيادة في أعداد الإصابات مثلما حدث في بداية الموجة الثالثة، بحيث تكون زيادات بسيطة وليست خطيرة.

وحول دخولها مصر توقع ذلك حال دخولها دول العالم، فما يحدث بالعالم ينطبق أيضًا على مصر، مشيرًا إلى أنها ستكون موجة أضعف بحيث تكون الأعداد بسيطة لا تختلف كثيرا عن الأعداد التي يتم تسجيلها هذه الأيام أو أقل.

أما عن تطور طفرات فيروس كورونا، فأفاد عطية بأن معظمها طفرات عادية وبسيطة ،لا تؤثر على معدل الانتشار أو شدة المرض، موضحًا أن الفيروس يتطور والأعراض تختلف وهو ما حدث في الموجة الثانية والثالثة.

واستبعد وجود اختلاف في أعراض الكورونا حال دخول موجة رابعة، لافتًا إلى أنها لن تختلف عن الأعراض التي تم رصدها في الموجات السابقة، فإن الفيروس بات يؤثر على كل أعضاء الجسم.

وفجر عطية مفاجأة بتوقعه أن تتزامن نهاية جائحة كورونا مع انتهاء عام 2021، مفسرًا أن ذلك التوقع مبني على زيادة منح التطعيمات وزيادة الأعداد التي أصيبت بفيروس كورونا وتكونت لديهم مناعة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف التي تستمر إلى بداية شهر أكتوبر، ستتسبب أيضًا في انخفاض أعداد الإصابة مع زيادة التطعيمات.

وأضاف سببًا آخر بأن مدة بقاء الأوبئة تتراوح بين عام حتى ثلاثة، منوهًا إلى أن فيروس كورونا بدأ الانتشار في ديسمبر من عام 2019، ولذلك قد ينتهي في ديسمبر 2021.

وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا أصبح يتحدد بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية، دخلت بالفعل في الموجة الرابعة.

وقال عنان في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، صباح الجمعة، إن الملاحظ بالموجة الرابعة لفيروس كورونا، أن معدل الإصابات طفيف مقارنة بالموجة الثالثة؛ نظرًا لأن بعض الدول الأوروبية استطاعت تطعيم 20% من سكانها، متابعًا: "في حالة وصول نسبة تطعيمات كورونا للمصريين لـ20%، سيكون عام 2022 بلا وفيات بفيروس كورونا".

وعن الوضع الوبائي في مصر، أضاف أن مصر ما زالت في مرحلة الموجة الثالثة، مؤكدًا أننا نشهد حاليًا تراجعًا تدريجيًا في أعداد الإصابات، مؤكدًا أن موعد انكسار هذه الموجة هو الشهر المقبل، موضحًا أن مصر ستواجه موجة رابعة من فيروس كورونا في أواخر شهر أغسطس المقبل أو أوائل سبتمبر، لافتًا إلى أن حدتها سيتم تحديدها وفقًا لعدد المصريين الذين تلقوا اللقاح، والذي لا يجب أن يقل عن 5 ملايين مواطن.