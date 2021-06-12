لماذا يجب تجنب تخزين البصل المقشر في ثلاجتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البصل جزء لا يتجزأ من طبخنا اليومي، يضيف الروح إلى أي طعام شهي، ومع ذلك، فإن مذاقه المميز ورائحته القوية غالبًا ما يصعب تقطيعه وتخزينه، ولكن في الطهي اليومي غالبًا ما نقشر البصل ونقطعه ونخزنه في الثلاجة لتوفير الوقت.

لكن هل من الآمن تخزين البصل المقشر في الثلاجة ولماذا يجب تجنب القيام بذلك؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

لماذا لا تكون فكرة تخزين البصل في الثلاجة فكرة جيدة؟

قد تضيف الرائحة والنكهة القوية للبصل مذاقًا لأطباقك الشهية، ولكن عندما تتركه مفتوحا فإنه يخلق رائحة كريهة داخل الثلاجة، وفقًا للخبراء، البصل غني بالكبريت ومليء بالعديد من الصفات الطبية وغني بالخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات.

ومع ذلك، قد لا يكون تقشيره وتخزينه في الثلاجة فكرة جيدة لأن البصل المقشر أو المفروم يمكن أن يتلوث بسهولة بالبكتيريا ومسببات الأمراض الموجودة في البيئة، مما يؤدي إلى أكسدة البصل وهذا قد يؤدي إلى تكاثر مسببات الأمراض وإلحاق المزيد من الضرر.

سبب آخر لعدم تقطيع البصل وتقشيره وتخزينه هو أنه عند تقطيع البصل تتعطل خلاياه ويؤدي إلى إطلاق العصائر التي قد تحتوي على العناصر الغذائية التي قد تؤدي إلى نمو البكتيريا عند التعرض لها.

في حالة تبريد البصل المقشر، فإن الرطوبة ودرجة الحرارة الباردة داخل الثلاجة يمكن أن تجعله يفقد القرمشة ويتحول إلى سائل، مما يفسح المجال لتطور مسببات الأمراض وهذا يقلل من مستوى المغذيات ويؤدي إلى نمو البكتيريا.

ما هي الطريقة الصحيحة لتخزين البصل؟

وفقًا للخبراء، فإن تقشير البصل وتخزينه ليس فكرة رائعة، إذا كنت ترغب في جني الفوائد الغذائية، يُنصح دائمًا بتقشير البصل أو تقطيعه فورًا قبل الاستخدام.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، فإن أفضل طريقة لتخزين البصل هي الاحتفاظ به في حاوية مغلقة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو 4.4 درجة مئوية داخل الثلاجة.

طريقة أخرى سهلة لتخزين البصل في الثلاجة تتمثل في تغليف كل بصلة مقشرة في منشفة ورقية جافة لأنها تقلل من فرص التعرض للرطوبة في الهواء.