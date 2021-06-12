كاميرات الموبايلات تصرخ لفضح المتحرشين.. 4 حوادث شهيرة آخرها «طفل القطار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت كاميرات الموبايل بمثابة وسيلة إنقاذ لمن يتعرض للتحرش، وسيف على رقبة المتحرشين، إذ يستغلها بعض الأشخاص لفضح المتحرشين، وتوثيق موقف أمام الرأي العام، خاصة مع انتشار حوادث التحرش بالأطفال والفتيات.

طفل القطار

في الساعات الأولى من صباح اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فيديو لشخص في قطار، يتحرش بطفل بطريقة وحشية، إذ استغل فرصة نوم ركاب القطار، وارتكب فعلًا خادشًا للحياء لأحد الأطفال المتسولين في القطار، قال عنه الشخص الذي صور الفيديو، إنه كان يشك فيما يفعله الرجل بالطفل، ما جعله يقوم بتصوير الواقعة حتى يتأكد، وبمراجعة الفيديو وضح الأمر أمامه، ما جعله يقوم بإجراء مشادة مع المتحرش الذي كان متجهًا إلى محافظة سوهاج، لينزل المتحرش من القطار على الفور في إحدى المحطات التابعة لمحافظة أسيوط.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددًا من حوادث التحرش التي أثارت الرأي العام خلال الفترة القليلة الماضية، كان العامل المشترك، في كشفها هو كاميرا الموبايل، كالتالي:

كاميرات الموبايلات تفضح المتحرشين

واقعة التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق

منذ ما يقرب من شهرين، نشر أحد الشباب فيديو قامت بتصويره خطيبته في مترو الأنفاق، لشخص يقوم بعمل فاضح أمامها بغرض التحرش بها، وعقب نشره لذلك الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفور، حتى أصبحت تلك الواقعة قضية رأي عام حينها، وعقب تداوله طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة السرعة في إلقاء القبض على المتحرش.

واقعة تحرش طبيب بفتاة في الميكروباص

حادثة تحرش تكاد تكون الأشهر خلال الفترة الماضية، بعد أن قامت فتاة بتقديم بلاغ ضد طبيب كان يستقل معها الميكروباص، قام بعمل فعل فاضح أمامها، وعقب ملاحظتها لذلك، استغاثت بالركاب الموجودين معها، ولكن لم ينصفها أحد، طالبين منها عدم إضاعة مستقبله، وعلى الفور قامت بتقديم بلاغ ضد المتحرش، الذي تم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه طبيب.

وبعد إلقاء القبض عليه اعترف المتحرش بفعلته، مبررا ذلك أن احتكاكه بالكرسي أثار شهوته، وهو ما أدى إلى حدوث ذلك، نافيًا أنه تعرض للفتاة بأي شكل من الأشكال.

واقعة تحرش الأتوبيس

تصدرت تلك الواقعة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو قامت فتاة بنشره لأحد الأشخاص يقوم بعمل فعل فاضح أمامها في الأتوبيس، بعد أن فتح سوستة البنطلون أمام الفتاة، إذ كان الأتوبيس يتجول بمحافظة الجيزة، ووثقت الفتاة الواقعة بتصويره وأخبرت المتحرش أنها ستفضحه بنشرها لينال عقابه.