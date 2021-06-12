بـ20 جنيها فقط.. كيف تقوي مناعتك وتقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

على مدار العامين الماضيين، كان الحديث حول تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حديث الساعة في مختلف دول العالم، فمنذ أن بدأت الجائحة، أصاب الفيروس أعدادًا كبيرة في مختلف دول العالم، وتوفي الكثيرون، كما بدأت الكثير من الفطريات والفيروسات في الانتشار نظرا لما سببه الفيروس من ضعف في المناعة.

حالة من الخوف والذعر الشديد سببها فيروس كورونا، جعل الكثيرين يبحثون عن عدد من الطرق المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، منهم من لجأ إلى الأعشاب، ومنهم من لجأ إلى الفيتامينات لتقوية المناعة الخاصة بهم، لتجنب الإصابة بالفيروس.

ونرصد من خلال هذا التقرير، عدد من الأشياء التي لا تتعدى تكلفتها 20 جنيها، تساعد على تعزيز المناعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجنب الإصابة به، وفق استشاري المناعة الدكتور مجدي بدران، وفق حديثه لـ«هن»، كالتالي:

طرق تعزيز المناعة للوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، إن المناعة هي طوق النجاة من فيروس كورونا المستجد، وسر الخلاص من الفيروسات هو تعزيز المناعة، والجهاز المناعي القوى يغسل الجسم من الفيروسات بسهولة، وربما يساعد على شفاء الشخص المصاب من الفيروس بدون ظهور أعراض.

وأشار إلى أن هناك عناصر كثيرة من الممكن أن تساعد على تعزيز المناعة؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تتمثل في العناصر الغذائية المهمة لوظيفة المناعة الفعالة لها، مثل النحاس وحمض الفوليك والحديد والسيلينيوم والزنك والفيتامينات أ، ب 6، ب 12، س، د، كالتالي:

عناصر غذائية غنية بفيتامين سي

يعد فيتامين سي من الفيتامينات التي تعزز امتصاص الحديد، ويعمل علي حماية الإنسان من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية، كما يساعد في تكوين العظام، ويساعد في تكوين الأوعية الدموية وتوسيعها، ويمنح الجسم حيوية ونضارة، كما يساعد على التئام الجروح ويرفع المناعة ويحمي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وينظم نسب الكوليسترول في الدم، كما يحافظ علي جمال العين، ويحمي من مضاعفات مرض السكر، ويحمي من البرد والتسمم بالرصاص.

أشياء لا تتعدى 20 جنيها

- الجوافة: من أكثر العناصر الغذائية الغنية بفيتامين سي.

- الكيوي الأصفر.

- قشر الليمون.

- الكيوي الأخضر.

- الفلفل الملون.

- الباباز.

- الفراولة.

- البرتقال.

- الليمون.

- الجريب فروت.

- المانجو.

- اليوسفى.

- الطماطم.

- الأنانس.

البطيخ.

الموز.

- التفاح.

ويقل فيتامين سي بالغليان والطهو المعتاد والتدخين، ويفضل تناول الفواكه والخضراوات غير المطبوخة.

عناصر غذائية غنية بفيتامين أ

- الجزر.

- البطاطا.

- السبانخ.

- القرع.

- البسلة.

- الفلفل الرومى.

- البروكلى.

- البيض.

- البقدونس.

عناصر غذائية غنية بفيتامين هـ

- المكسرات.

- بذور زهرة عباد الشمس.

- الفول السوداني.

- الأفوكادو.

- السبانخ.

- البنجر.

- جنين القمح.

- زيت الزيتون.

- زيت بذور الكتان.

- البروكلى.

- المانجو.

- البيض.

- الخضروات الورقية.

عناصر غذائية غنية بفيتامين د

- الفول السوداني.

- الأسماك.

- البيض.

- زيت كبد الحوت.

- السالمون.

- الماكريل.

- التونة.

- السردين.

- الكبدة.

- صفار البيض.

- الجبن.