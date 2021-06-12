كورونا اليوم: احذر 6 أعراض طارئة.. وهذا ما يحدث عند تأخير جرعة اللقاح الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

احذر هذه الأعراض الطارئة

هناك بعض الأعراض الطارئة لفيروس كورونا يجب الانتباه إليها، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

الأعراض هي تلف كلوي، ألم الصدر، ألم في الساق أو تورم، ضيق في التنفس، آلام الحلق، ضعف الذاكرة أو ضباب الدماغ.

هذا ما يحدث عند تأخير جرعة اللقاح الثانية

ماذا يحدث إذا أخرت موعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365 وفقا لموقع timesofindia، وبصرف النظر عن عدم توافر الجرعات، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تفويت موعد الجرعة الثانية، بما في ذلك الإصابة السابقة، قد يخشى البعض أو يؤخر الجرعة الثانية بسبب التردد أو الآثار الجانبية، الأهم من ذلك هو عدم الاستسلام للذعر.

بينما يجب على المرء أن يحاول إبقاء التطعيم في أقرب وقت ممكن من التاريخ المحدد، يجب أن تدرك أن تفويت الموعد المحدد لن يجعل اللقاح غير فعال، أو يتطلب منك بدء عملية التطعيم الخاصة بك من جديد، ما لا يعرفه الباحثون هو ما إذا كان التأخير سيؤدي إلى انخفاض معدلات الفعالية، ومع ذلك، فإن الحصول على الجرعة الثانية موصى به ومفيد، لذلك، كلما حصلت على الجرعة الثانية، في الواقع، ستقوي الاستجابة أكثر.

قناع جديد يبدد خطر الإصابة بكورونا

عرضت الجامعة الكاثوليكية بإسبانيا مؤخرا أقنعة قادرة على إبطال مفعول الفيروس المتسبب في الإصابة بكورونا SARS-CoV-2، وغيره من الفيروسات والبكتيريا متعددة المقاومة.

وتعتبر تلك الأقنعة الجديدة "FFPCOVID MASK" بمثابة "اختراع ثوري هام" في ظل جائحة كورونا الحالية، وفقا لسكاي نيوز.

دراسة تحدد كيف يرتبط "كوفيد-19" بضعف الإدراك الشبيه بمرض ألزهايمر

حددت دراسة جديدة، بقيادة "كليفلاند كلينك"، الآليات التي يمكن أن يؤدي بها "كوفيد-19" إلى الخرف الشبيه بمرض ألزهايمر.

وتشير النتائج، المنشورة في Alzheimer's Research & Therapy، إلى وجود تداخل بين "كوفيد-19" والتغيرات الدماغية الشائعة في مرض ألزهايمر، وقد تساعد في توجيه إدارة المخاطر والاستراتيجيات العلاجية للضعف الإدراكي المرتبط بـ"كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.