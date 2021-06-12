منها تورم الساق.. احذر هذه الأعراض الطارئة لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد تأثيراته الشديدة على المصابين، ومن المهم جدا الانتباه إلى جميع الأعراض التي تساعد على اكتشاف الإصابة سريعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

في إطار ذلك، هناك بعض الأعراض الطارئة لفيروس كورونا يجب الانتباه إليها، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يستغرق التعافي من كورونا وقتًا أطول

كورونا لا يشبه نزلات البرد والإنفلونزا العادية، أعراضه أكثر حدة وتستمر لفترة طويلة بعد الشفاء.

الأعراض الشائعة بعد التعافي

التعب وآلام العضلات وتساقط الشعر والدوخة هي بعض الأعراض الطبيعية بعد التعافي من كورونا.

بعض الأعراض الطارئة لفيروس كورونا

لكن بعض العلامات الشديدة تتطلب عناية طبية فورية حيث أن أدنى قدر من الإهمال قد يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الموت، وتشمل:

تلف كلوي

يجب على أولئك الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم إيلاء اهتمام إضافي لصحتهم، لا ينبغي تجاهل ارتفاع نسبة السكر في الدم وآلام البطن حتى لا تصل الحالة لتلف كلوي.

ألم في الصدر

يمكن أن يشير ألم الصدر أو الإحساس بالحرقان في الرئتين إلى التهاب حاد في الرئة أو إصابة في القلب، اشتكى حوالي ثلث الأشخاص الذين استسلموا لـ كورونا من آلام في الصدر، لذلك لا ينبغي الاستخفاف بها.

ألم في الساق أو تورم

ترتبط آلام الساق وتورم جانب واحد وسرعة ضربات القلب وضعف الأطراف بتكوين جلطات دموية في الجسم، إذا تم تجاهل هذه العلامات، فقد تؤثر على صحة قلبك.

ضيق في التنفس

صعوبة التنفس وضيق الصدر يعني أن رئتيك لا تعملان بشكل صحيح، هذا أكثر شيوعًا في حالات كورونا الشديدة مقارنة بالحالات الخفيفة.

آلام الحلق

يرتبط ألم الحلق والارتجاع الحمضي بمشاكل في الجهاز الهضمي، وهو عرض من أعراض كورونا شوهد في حوالي 61 في المائة من الحالات، الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لهذه المشاكل.

ضعف الذاكرة أو ضباب الدماغ

يعد اضطراب ما بعد الصدمة مشكلة مقلقة، خاصة بين مرضى كورونا في المستشفى، إذا كنت تواجه صعوبة في القيام بأعمالك، فاستشر مختصًا.