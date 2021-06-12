آخرها واقعة قطار.. حوادث التحرش تلاحق الأطفال من التجمع للصعيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تداول فيديو لأحد الأشخاص يتحرش بطفل في قطار، وعقب نشر إحدى الصفحات لذلك الفيديو، جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وسط مطالبات بسرعة القبض على المتهم.

وظهر في الفيديو شخص يرتدي عباءة جالسا على مقعد القطار، محاولا التحرش بأحد الأطفال المتسولين في القطار، حسب ما قاله الشخص الذي قام صور الفيديو في القطار الذي كان متجه من الجيزة إلى أسوان.

ولفت مصور الفيديو إلى أن هذا الشخص الذي تحرش بالطفل من محافظة سوهاج، ولكنه بعد مشاجرة حدثت بينهما نزل في إحدى المحطات التابعة لمحافظة أسيوط.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح الشخص الذي صور الفيديو أنه أثناء الواقعة، كان الركاب في القطار نائمين، وعندما شك في أمر الرجل وتحرشه بالطفل، تظاهر بالنوم، فالتقط له مقطع فيديو من كاميرا الموبايل، حيث تأكد مما يفعله الرجل بالطفل، ما جعله يقوم بتوبيخه وافتعال مشاداة معه، حتى نزل هذا الشخص في إحدى المحطات التابعة لمحافظة أسيوط، على رغم من أنه كان متجها إلى محافظة سوهاج.

لم تكن تلك هي الواقعة الأولى من نوعها التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الماضية، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية أثارت الكثير من حوادث التحرش بالأطفال الكثير من الجدل، حتى أصبحت قضايا رأي عام، والتي كان من أشهرها قضية متحرش المعادي.قضايا تحرش بالأطفال أثارت الجدل

قضية متحرش المعادي

منذ نحو 4 أشهر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثارت جدلا واسعا، أظهر شابا استدرج طفلة صغيرة لمدخل إحدى العمارات، محاولا التحرش بها، ولكن على الفور، اكتشفت الأمر إحدى السيدات تعمل بالعمارة، وحاولت إنقاذ الفتاة منه بخروجها خارج شقتها محاولة الإمساك بالمتحرش.

وعلى الفور وعقب انتشار الفيديو، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتحرش، وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى النيابة العامة التي أحالته إلى المحاكمة.

قضية متحرش مسطرد

في منطقة مسطرد بشبرا الخيمة، قدمت سيدة بلاغا في أحد جيرانها، متهمة إياه بهتك عرض طفلها الصغير، وتعريض حياته للخطر، ما أدى إلى تهتك أعضائه التناسلية، وإصابته بنزيف حاد.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت والدة الطفل إن جارها كان يطلب منها إرسال طفلها له حتى يلبي أغراضه، وعندما لاحظت أن الأمر زاد عن حده، أصبحت ترفض تارة وتقبل تارة أخرى، حتى جاء إليها طفلها في إحدى المرات مصابا بنزيف حاد، وبعد اكتشافها للواقعة، توجهت لتحرير محضر له بالقسم.

قضية متحرش التجمع

ومنذ فترة زمنية قصيرة، انتشر فيديو آخر لأحد الاشخاص يتحرش بـ 3 أطفال في سيارة ملاكي بأحد الشوارع بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وعقب تداول ذلك الفيديو، طالب الكثيرون بسرعة القبض عليه.