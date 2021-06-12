مصور المتحرش بطفل القطار يكشف تفاصيل الواقعة: «استغله وإداله فلوس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب والجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما جرى تداول مقطع فيديو، وثق واقعة تحرش جديدة، بعندما ارتكب رجل فعلا فاضحا بحق طفل، أثناء استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان يوم الأربعاء الماضي، حيث جرى الإعلان عن تشكيل فرق من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، لضبط أي أفعال خارجة.

تعليق صاحب الفيديو على الواقعة

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، كشف عمرو محمد، صاحب تصوير الواقعة، تفاصيل ما حدث من الرجل قبل الطفل.

وقال «عمرو»: «أنا ركبت من الجيزة قطر اللي طالع من إسكندرية لأسوان لاقيت الراجل راكب في العربية الأخيرة، وكانت فاضية، وده كان لحظة أذان الفجر، وشكيت في الراجل لأنه كان شكله مش مريح».

وتابع: «ولاحظت إن الولد ده جه وده واحد من المتسولين اللي في القطر، وقعد جنب الراجل، وحصل اللي حصل مع وقت أذان الفجر، وأنا عملت اللي يمليه عليا ضميري، وصورته عشان أعرف الناس هو بيعمل إيه، وبعدها بشوية الولد نزل في المنيا والراجل نزل وراه وبصيت عليهم لاقيت الراجل بعد ما استغله بيديله فلوس في إيده، ورجع ركب القطر تاني».

وواصل: «بعدها واجهت الراجل باللي حصل، ومسكنا في بعض بس هو هرب وملحقتش أمسكه».

مصدر: ما قام به أحد الركاب تجاه أحد الأطفال فعل مشين وغير أخلاقي

وقال مصدر بالسكة الحديد، لـ «الوطن» إنه سيتم تفريغ الفيديوهات والتحقق منها بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، والتي ستقوم بدورها بالبحث عن الشخص الذي ظهر في الفيديو، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، منوها بأن الهيئة مهمتها الأولى توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والقضاء على التأخيرات، وتقليل حوادث القطارات.