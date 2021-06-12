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مقادير وطريقة عجينة البيتزا الهشة.. حضريها بأكثر من وصفة سهلة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

02:14 م | السبت 12 يونيو 2021

مقادير وطريقة عجينة البيتزا الهشة

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، مقادير وطريقة عجينة البيتزا الهشة، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، إذ أنها من الأكلات اللذيذة المتميزة بشعبية واسعة.

مقادير عجينة البيتزا الهشة

2 كوب دقيق 

ربع كوب زيت أو أكثر

ملعقة كبيرة خميرة 

رشة ملح 

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء دافىء  أو أقل للعجن

زعتر  حسب الرغبة

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر.

يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة.

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عجينة البيتزا الهشة من الشيف غادة التلي

ويمكن تحضير أيضًا عجينة البيتزا الهشة على طريقة الشيف غادة التلي، التي عرضتها من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وأيضًا تحضيرها لن يستغرق وقتًا طويلًا.

مقادير عمل عجينة البيتزا الهشة

3 كوب دقيق أبيض 

2 كوب دقيق أسمر 

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة 

2 ملعقة سكر 

رشة ملح 

2 كوب شرش جبنة

 للبيتزا

صلصة بيتزا 

حلقات بصل 

شرائح مشروم 

زيتون أسود 

شرائح جبنة بيتي  مبشورة

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طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة

يوضع في العجان الكهربائي الدقيق الأسمر مع شرش الجبنة والخميرة والسكر

تعجن وتترك حتى تخمر

يضاف إليها الدقيق الأبيض مع رشة الملح والزيت ويعجن جيدا

 يترك ليخمر لعدة دقائق

تفرد على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة

تنقل في صينية بيتزا مدهونة

توضع عليها صلصة البيتزا والإضافات حسب الرغبة

تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج

تقدم ساخنة

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عجينة البيتزا من الشيف أميرة شنب

عرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بهذه الطريقة أيضًا.

مقادير عمل عجينة البيتزا الهشة

1 كيلو دقيق 

20 جرام خميرة 

30 جرام سكر 

10 جرام ملح 

600 مل ماء 

15 مل زيت زيتون 

1 دقيق سيمولينا 

زعتر مجفف 

ثوم بودرة 

بصل بودرة 

زيت زيتون

ماء حسب الحاجة 

جبنة شيدر 

هوت دوج 

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طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة

يسخن الفرن لدرجة حرارة 200

تجهز صواني بيتزا

يخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة وزيت الزيتون

تضاف إليه ملعقة صغيرة من التوابل: زعتر مجفف وثوم بودرة وبصل بودرة

يعجن الخليط بإضافة الماء حسب الحاجة حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة نحو 10 دقائق

تقسم إلى كرات وتترك لتختمر نحو ساعة ويتضاعف حجمها

تفرد على سطح مرشوش بدقيق السميد

توضع في صينية مبطنة بدقيق السميد

تدهن بالصلصة ثم توضع المكونات حسب الرغبة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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