مايان السيد.. «عروسة البحر» في زفاف «الشيخ مؤنس» تثير الجدل بإطلالتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألقت الفنانة مايان السيد، خلال حضورها حفل زفافها، الثنائي الفنان محمد فراج وبسنت شوقي، الذي أقيم بالأمس، بمشاركة عدد من أصدقائهما والفنانين، وخطف الأنظار برقصاتهما ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت «مايان» فستانا جعلها يبدو كأنها «عروس بحر»، ونشرت جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت على الصور: «لقد حضرت حفلي زفاف يوم الجمعة، وأحببت ذلك تمامًا».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: «عروسة البحر.. بحبك جدًا بس اللبس صعب جدًا.. حبيبة قلبي.. لازم تقلعي يعني عشان تعرفينا أنك فرحانة.. قمر بجد.. حلو أوي بس امسحي الصور دي».

مايان السيد تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

وكانت الفنانة الشابة مايان السيد، تحدثت قبل فترة عن تعرضها للتحرش وهو ما جعلها تتضامت مع جروبات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي لتشارك تجاربها، مضيفة أنها عندما علمت بواقعة الشاب المتحرش في أكتوبر، دفعها ذلك للمشاركة في هذه القضية، عن طريق نشر فيديو لها على تطبيق الصور الشهير إنستجرام.

مايان السيد تكشف عن تعرضها للتحرش مرتين إحداهما من ممثل مغمور

وأضافت «السيد»، خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»، المذاع على فضائية CBC اليوم، أن أول شخص تحرش بها، كانت في المرحلة الثانوية، ولم تدري أن هذا الأمر تحرش، حيث كنت تعتقده معجب بها، متابعة: «كان حد من أصحابي في المدرسة، وقالي تعالي أفرجك على شجرة الكريسماس، وقالي أهلي مش فوق، وأصر وحاول يتحرش بيا، ومعرفش، وكان عندي قوة جاتلي من ربنا ودفعته عني ومواجهتوش».

وذكرت الفنانة الشابة مايان السيد، أن واقعة التحرش الثانية التي تعرضت لها، كانت على يد ممثل مغمور زاملها أثناء تصوير أحد الأعمال، ورفضت ذكر اسم العمل الفني متابعة: «قالي تعالي نذاكر سوا، ونزلت معاه، وحاول يتحرش بيا، وكملت تمثيل معاه، وأنا قولت لنفسي أنا ليه مكلمتش حد في الإنتاج أو الإخراج ساعتها، وقررت أعمل الفيديو وأشجع البنات يتكلموا».