إطلالة بسنت شوقي حجاب تعرضها لهجوم: إيه لازمة الحجاب مع فستان مكشوف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية تصدر حفل زفاف الفنانين محمد فراج وبسنت شوقي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، واحتفل الثنائي بزفافهما ليلة أمس في أحد الفنادق الشهيرة وسط نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم والمشاهير.

صور وفيديوهات ولقطات كثيرة، تداولها رواد السوشيال ميديا من حفل الزفاف، بدأت بمرافقته لها داخل غرفتها اثناء وضعها للمكياج قبل الفرح بساعات قليلة، ممسكا طبلة بيده ليعزف لها عليها، ثم توالت الصور واللقطات باستعانتهم بالدراجة في الزفة، ثم بعد ذلك لحظات السعادة التي ظهرت عليهم أثناء رقصهم سويا خلال حفل الزفاف.

حجاب على فستان مكشوف.. يعرض بسنت شوقي للانتقاد

وقبل ساعات قليلة من إقامة حفل الزفاف، شهد عقد القران حضور عدد كبير من نجوم الفن أيضا، ولكن اللقطة الأغرب في عقد القران بحسب وصف رواد السوشيال ميديا، كانت بارتداء العروس الفنانة بسنت شوقي حجاب على الفستان الذي كان يظهر منطقة ذراعها بالكامل وبطنها وقدميها أيضا، ما جعل الكثيرين يتداولون تلك الصور مدونين عليها الكثير من التعليقات الساخرة.

ونرصد من خلال هذا التقرير الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة بسنت شوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتداءها حجاب على فستان زفاف مكشوف، كالتالي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستان زفاف مكشوف الأذرع، شفاف حول منطقة البطن، فضلا عن كونه قصير حتى قبل الركبة، وخلال عقد القران، حرصت الفنانة بسنت شوقي على ارتداء حجاب أو غطاء على الرأس، وعقب انتهاء عقد القران، حرص عدد من الفنانين على التقاط عدد من الصور معها.

وعقب تداول تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الجمور الكثير من الانتقادات لها حول حرصها على ارتداء غطاء الرأس بالرغم من أن الفستان كاشف لمناطق كثيره من جسدها، وجاءت أبرز التعليقات التي وجهت لها انتقادات «لابسه حجاب على فستان بالمنظر ده؟.. الحجاب يبكي.. هو أيه لازمة الحجاب بجد.. فستانها مش حلو».