هل تضر جسمك؟.. ماذا يحدث إذا أخرت موعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تتواصل حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يحصل العديد من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى على الجرعة الثانية، لكن البعض قد يتخوف من هذه الخطوة.

لكن ماذا يحدث إذا أخرت موعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365 وفقا لموقع timesofindia.

تتطلب المناعة ضد فيروس كورونا جرعتين كاملتين من اللقاح

على عكس اللقاحات أحادية الجرعة، هناك حاجة إلى جميع لقاحات فيروس كورونا المعتمدة كجرعتين متباعدتين، في حين أن الجرعة الأولى تساعد في بناء استجابة مناعية كافية في الجسم، فإن الجرعة الثانية تساعد على تقويتها وتولد أيضًا خلايا الذاكرة B التي "تتذكر" الاستجابة، وبالتالي، فقط بعد أن يحصل الشخص على جرعتين كاملتين من اللقاح في جدول زمني معين، يتم اعتباره محصنًا ومحميًا بشكل كامل، فذروة المناعة عادة ما تستغرق ما يصل إلى 14 يومًا بعد الجرعة، كما أن التطعيم الكامل فقط هو الذي يضمن لك السلامة من العدوى في الوقت الحالي.

ماذا يحدث إذا أجلت موعد الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا؟.. هل ستحميك الجرعة الأولى؟

بصرف النظر عن عدم توافر الجرعات، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تفويت موعد الجرعة الثانية، بما في ذلك الإصابة السابقة.

قد يخشى البعض أو يؤخر الجرعة الثانية بسبب التردد أو الآثار الجانبية، الأهم من ذلك هو عدم الاستسلام للذعر.

بينما يجب على المرء أن يحاول إبقاء التطعيم في أقرب وقت ممكن من التاريخ المحدد، يجب أن تدرك أن تفويت الموعد المحدد لن يجعل اللقاح غير فعال، أو يتطلب منك بدء عملية التطعيم الخاصة بك من جديد، ما لا يعرفه الباحثون هو ما إذا كان التأخير سيؤدي إلى انخفاض معدلات الفعالية، ومع ذلك، فإن الحصول على الجرعة الثانية موصى به ومفيد، لذلك، كلما حصلت على الجرعة الثانية، في الواقع ، ستقوي الاستجابة أكثر.

متى يمكنك أن تأخذ الجرعة الثانية؟

إذا أصبت بـ كورونا بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، فقد يُنصح بالانتظار لفترة أطول للجرعة الثانية، حتى 2-3 أشهر، وذلك لأن الإصابة بكوفيد-19 ستوفر أيضًا للجسم مناعة طبيعية قد تستمر لفترة.