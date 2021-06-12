كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - تُعتبر الفساتين الصيفية المُريحة من أكثر القطع الأساسية لدى النجمات؛ نظراً لأناقتها وسهولة اعتمادها في معظم الأوقات لموسم الصيف وتُفضل النجمات ارتداء الفساتين المُنعشة لتمنحهن مظهراً حيوياً وجذاباً، سواء كانت إطلالة نهارية أو على الشاطئ أو للسهرات الصيفية المسائية.

وتتعدد أذواق النجمات بين الإطلالات الصيفية المختلفة؛ لذا جمعت لكِ اليوم "الخليج 365. نت" أبرز فساتين صيفية بتصميمات مُريحة من وحي النجمات لتستوحي منها إطلالتك الصيفية.



فساتين صيفية بتصميمات مُريحة من وحي النجمات



نور عريضة بفستان أبيض قصير

نور عريضة بفستان أبيض قصير الصورة من حسابها على انستغرام



أصبحت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة من أكثر النجمات اللاتي لهن تأثير كبير في الشابات، وهي صاحبة مدونة تهتم بعالم الموضة وأحدث صيحات الأزياء والأمور التي تخص النساء وغيرها، وقد لاحظنا من خلال حسابها أنها تعشق الفساتين ذات الألوان الفاتحة خاصةً اللون الأبيض، وتتميز نور بإطلالتها وذوقها الفريد واختياراتها الراقية.

وقد لفتتنا هذه الإطلالة الناعمة؛ حيث ارتدت نور فستاناً قصيراً باللون الابيض مُصمَّماً من القماش والدانتيل وبثنيات خفيفة وأطراف من الكشاكش المُزيّنة بالورود، ومن المنتصف الفستان مُزيّن يدوياً بشكل بارز من الزهور.

تابعي المزيد: إطلالات سارة التونسي بالفساتين الرسمية



درة زروق بفستان أبيض طويل من الحرير

درة زروق بفستان أبيض مورد طويل من الحرير الصورة من حسابها على انستغرام



تُفضل النجمة درة زروق الفساتين الفضفاضة والمُريحة ذات الألوان المُبهجة، وقد لاحظنا العديد من الفساتين الطويلة باختلاف تصميماتها الراقية، حيث اعتمدت درة في هذه الإطلالة فستاناً أبيض طويلاً مُصمَّماً من الحرير بقصّة واسعة ومُرصَّعاً بالزهور الكبيرة باللون الزهري الفاتح والداكن والأصفر والأحمر القاتم، بالإضافة إلى البرتقالي.

ونسَّقت درة مع هذا الفستان نظارة شمسية دائرية ذات إطار باللون الذهبي؛ لتتناسب مع الأجواء الصيفية المُنعشة.

تابعي المزيد: إطلالات مختلفة بالجينز من نجمات مصر الشابات



نانسي عجرم بفستان أسود

نانسي عجرم بفستاناً اسود الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة ناعمة وأنثوية ظهرت النجمة والمطربة نانسي عجرم بفستان أسود طويل مُصمَّم من الثنيات، ومزيّن بالأزرار الصغيرة باللون الأسود مع حمالات من الكشاكش تكشف الكتفين.

ونسَّقت نانسي مع هذه الإطلالة نظارة شمسية دائرية ذات عدسات باللون الأسود.

تابعي المزيد: إطلالات من إيفا لونغوريا لتبدي أطول قامة



ديما الأسدي بفستان طويل جذاب

ديما الأسدي بفستان طويل جذاب الصورة من حسابها على انستغرام



في أثناء وجود ديما الأسدي على أحد شواطئ دبي، اعتمدت فستاناً طويلاً مُصمَّماً بقصّة كلاسيكية مع أكمام من الكشكش وعدة طبقات، وجاء الفستان مُزيّناً على شكل سنابل باللون الأزرق الداكن واللون الكُحلي، وعند الخصر بشكل عريض باللون الأزرق الفاتح، وجزء من الأكمام باللون الأزرق أيضاً.

ونسَّقت ديما مع هذه الإطلالة حقيبة كبيرة من القش لتتلاءم مع أجواء البحر.

تابعي المزيد: استوحي من النجمات إطلالات مناسبة للعمل