فساتين أنيقة للمرأة القصيرة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - مع رواج موضة الفساتين الصيفية واتجاه الكثير من مصممي الأزياء والماركات العالمية إلى تقديم فساتين بتصاميم وألوان وموديلات مختلفة، أصبح من الصعب اختيار التصميم الأنسب للمرأة القصيرة.

وتحتاج المرأة القصيرة لتصاميم محددة من الفساتين حتى لا تظهر بإطلالة أقصر في فستان لا يناسب جسمها.

في هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم فساتين أنيقة للمرأة القصيرة لـ صيف 2021، من أشهر الماركات العالمية:

فستان من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

فستان من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

تناسب الفساتين محددة الخصر والفساتين الكشكش والبليسيه قصيرات القامة، ومن أجمل تصاميم هذا الموسم التصميم الذي قدمته ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، وهو مُصمما من توب بدون أكمام بتصميم إغريقي، من قماش الحرير البليسيه المُطرز بالخرز والريش، مع تنورة ميدي فوق الركبة، جاءت بتصميم A line من الحرير.

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فستان من شانيل Chanel

فستان من شانيل Chanel

تُعد الفساتين ذات فتحة الصدر على شكل حرف V من التصاميم المثالية لقصيرات القامة، ولإطلالة صيفية أنيقة تناسب المشاوير النهارية أو المسائية، قدمت ماركة شانيل Chanel هذا الفستان الأنيق، المُصمم من توب بأكتاف ساقطة وفتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى أكمام بتصميم نصف الكم، فيما جاءت التنورة بتصميم ميدي مع الكشكش على الخصر.

فستان من Aniye By

فستان من Aniye By

لإطلالة جذابة تناسب السهرات والمناسبات الاجتماعية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان منفوش قصير من ماركة Aniye By، بتصميم مميز يناسب قصيرات القامة.

وصُمم الفستان من توب One Shoulder، بدون أكمام، مع تصميم الكشكش على الصدر والكتف، إضافة إلى تنورة منفوشة قصيرة وخصر مُحدد، وهو التصميم الذي يُعد مثالياً لصاحبات القامة القصيرة.

فستان من Adeam

فستان من Adeam

إذا كنتِ تتمتعين بقامة قصيرة وترغبين بارتداء فستان طويل بدل الفساتين القصيرة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من ماركة Adeam، لفستان طويل صُمم من توب كاب مع تنورة A line بتصميم الكشكش، مع طيات البليسيه على الخصر



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