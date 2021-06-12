السروال الأبيض موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - لا شكّ أن السروال الأبيض يسيطر على موضة صيف 2021؛ لأنه مناسب لجميع المشاوير والمناسبات مهما كان اختلافها؛ كالذهاب إلى العمل أو إلى الشاطئ، حتى تبعاً لاختيار القماش الذي يتميّز به، بالإضافة إلى أنه يتناسب مع أجواء الصيف والثياب المفعمة بالألوان.

من المعروف أن اللون الأبيض هو الأكثر كلاسيكية وأناقة بين الألوان إلى جانب اللون الأسود، إنه موضة رائجة توجد باستمرار ولا تتغيّر، خاصة أن السروال الأبيض يعتبر من القطع الصيفية المفعمة بالحيوية والتجدّد، ولا غنى عنه في خزانة أي فتاة وسيدة، حتى تتباهى بـ إطلالتها الصيفية.

أجواء الصيف المرحة

كوبرني Coperni

تتماشى الألوان الباستيلية بشكل رائع مع الأبيض، واللون الأزرق السماوي المستوحى من الطبيعة الهادئة هو أكثر الألوان دلالة على أجواء الصيف المرحة، لذلك لا بدّ أن تعتمد السيدة السروال الأبيض مع قميص طويل مزيّن بالجيوب باللون الأزرق السماوي؛ لإبراز نحافة خصرها بالحزام، وبالإمكان أيضاً الاستعانة بإكسسوارات ذات ألوان حيادية؛ كالنيود أو البيج؛ من أجل الحصول على إطلالة راقية بامتياز.

يعتبر الدنيم الأبيض مثالياً لفصل الصيف، فهو مرح وخفيف وأنيق في الوقت عينه، كما أنه يمنحها أسلوباً عصرياً ومميزاً عن الأخريات، لذلك لا بدّ من اعتماد السروال الأبيض من الدنيم مع تيشيرت أبيض بسيط وقميص مربوط على الخصر؛ إذ يعتبر من أبرز اتجاهات الموضة هذا الصيف، وبالإمكان أيضاً الاستعانة بحذاء رياضي؛ من أجل الحصول على مظهر حيوي ومنعش.

سيلين Celine

ولخيارات شبابية أنيقة، يمكنها تنسيق السروال الأبيض مع توب بسيط بنفس اللون، وسترة الجينز التي يمكن تنسيقها بطرق مختلفة خلال الصيف، وبالإمكان أيضاً الاستعانة بحذاء رياضي؛ للشعور بالراحة والحصول على إطلالة عصرية.

بوم أند فردغارتن Baume und Pferdgarten

في الصيف ومع ارتفاع الحرارة، تلجأ جميع السيدات دون استثناء إلى الألوان التي تخفف من حرارة الطقس، لِمَ لا تعتمدين السروال الأبيض الواسع مع توب مزيّن بكشكش ناعم أو عقدة مربوطة على العنق؟! فهي تعدّ من أبرز اتجاهات الموضة هذا الصيف، وبالإمكان أيضاً اللجوء لسترة بلايزر بنقشة المربّعات للأماكن المكيّفة، خاصة إذا تمّ تنسيقها مع إكسسوارات باللون النيود أو الزهري الباستيلي، ودون شك تعتبر هذه الإطلالة مفعمة بالأناقة وتتلاءم مع القوام الممتلئ والنحيف على حدّ سواء.

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أسلوب عصري

أكريس Akris

يمكن أن تأخذ السيدة إطلالتها بالسروال الأبيض إلى مستوى آخر من الأناقة؛ من خلال اختيارها سروالاً بخصرٍ عالٍ محزّم على الخصر مع توب ضيّق تحت جيليه طويل من دون أكمام، وتستكمل هذه الإطلالة العصرية بحذاء بكعبٍ عالٍ مزيّن بشرائط على الكاحل، على أن تجعل أطراف السروال مقلوبة؛ لأنها تمنح ساقيها المزيد من الطول.

أديم Adeam

يتلاءم السروال الأبيض مع جميع المناسبات، سواء في النهار أو الليل، ومن اللافت أن له عدّة استعمالات؛ إذ يمكن تنسيقه تحت العباءة الطويلة ليطغى على القدمين، كذلك يمكن ارتداؤه تحت التنانير ويكون على شكل ليغينغ، كما أنه يتناسب مع القمصان الطويلة المخطّطة من اللونين الأزرق والأبيض على سبيل المثال، أو الأسود والأبيض، أو ثلاثة ألوان معاً.

برونيللو كوشينيللي Brunello Cucinelli

وأخيراً، يمكن ارتداء السروال الأبيض مع كنزة بيضاء أو قميص طويل، فهذه الإطلالة مفعمة بالأناقة وتتلاءم مع القوام النحيف، خاصة أنها لا تحتاج إلى الكثير من الدقّة لتطبيقها اللوك، فالسروال الأبيض ينسجم مع جميع الألوان دون استثناء.

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