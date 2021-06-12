سيرين عبد النور تتألق بأفخم ملابس السهرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - تشكّل إطلالات النجمات بشكل عام مصدر إلهام للكثيرات في اختيار إطلالاتهن الخاصة، ولا سيما تلك التي تعكس فخامة وأناقة تليق بالسهرات والمناسبات الهامة. ومن أبرز النجمات اللواتي تألقن بملابس تناسب الحفلات والسهرات، النجمة اللبنانية سيرين عبد النور التي لفتتنا بخياراتها الفاخرة والتي شاركت بها متابعيها على إنستغرام.



جمبسوت مطرّز

من انستغرام سيرين عبد النور



بعيداً عن الفساتين التقليدية، اختارت سيرين عبد النور جمبسوت باللون الفضي مرصّعا بالكامل بالأحجار البرّاقة، نسّقت معه مجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بالماس، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الفضي أيضاً. يمكنك أن تختاري هذه الإطلالة لسهراتك إذا كنت تبحثين عن حضور فريد ومميّز، وترغبين بالابتعاد عن الإطلالات التقليدية بالفستان.

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فستان بتصميم ملكي

من انستغرام سيرين عبد النور



يعتبر اللون الأحمر من الألوان التي تليق بسيرين عبد النور وتزيد من جاذبية ملامحها. وهي في هذه الإطلالة اختارت فستاناً مطرّزاً باللون الأحمر القاني، ذات تصميم ملكي فخم مع أكمام على شكل كاب متدلي من الكتفين. وقد أغنت سيرين إطلالتها بمجوهرات مرصّعة بالماس وحجر الياقوت الأحمر.

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فستان أسود بقصة حورية البحر

من انستغرام سيرين عبد النور



تتمتع سيرين عبد النور بقامة ممشوقة وجسم متناسق يسمح لها أن تختار تصميم الملابس التي ترغب بها. وقد اختارت في إحدى إطلالاتها فستاناً مخرّماً باللون الأسود، يتميّز بقصة حورية البحر التي تظهر مفاتن الجسم بأسلوب أنيق. كما اعتمدت سيرين تسريحة الشعر المرفوع مع خصلة جانبية منسدلة، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات من الذهب الأبيض والماس.

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فستان باللون الأصفر المشرق

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على الرغم من أن معظم السيدات يتجنّبن الألوان الفاقعة خاصة في السهرات، فقد أثبتت هذه الإطلالة المشرقة من سيرين عبد النور أن الدرجات الزاهية تزيد من جاذبية الإطلالة. وقد اختارت سيرين فستاناً أصفر مرصّعاً بالكامل بحبيبات الباييت ومزيّناً بالشراريب عند أطرافه مع جزء مكشوف عند أحد الساقين.

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فستان أسود مع ذيل

من انستغرام سيرين عبد النور



هي من الإطلالات التي عكست أسلوب الريترو الذي يليق بسيرين. اختارت فستاناً مكشوفاً عند الكتفين مع أكمام طويلة، يأتي ملاصقاً للجسم وينتهي بذيل قصير زاد من فخامة تصميمه. وقد زادت من جاذبية إطلالتها من خلال اعتماد تسريحة الشعر المموّج ومكياج ريترو جريء.

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