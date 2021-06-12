كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - يُعدّ ظهور الحبوب الحمراء في الوجه إحدى المشكلات التي تتعرّض لها البشرة، وتؤثر على المظهر الجمالي للوجه. وتُفضّل بعض النساء اللجوء إلى الطرق الطبيعيّة لعلاجها والتخلص منها بصورة آمنة وبدون أيّة مضاعفات، بدلاً من الطرق الكيميائيّة التي تُلحق ضرراً على المدى البعيد بصحّة الجلد ولونه ومظهره الخارجيّ. وفيما يأتي يُقدم لك "الخليج 365.نت"، بعض الوصفات الطبيعيّة ونصائح وإرشادات لعلاج الحبوب الحمراء في الوجه.



علاج الحبوب الحمراء في الوجه بسرعة

علاج الحبوب الحمراء في الوجه بطرق طبيعية

خلطات طبيعية، آمنة وفعّالة تُساعدك في علاج الحبوب الحمراء في الوجه بسرعة، بعيداً عن العلاجات التجميلية المُكلفة.



علاج الحبوب الحمراء في الوجه بطرق طبيعية

خلطات طبيعية لعلاج الحبوب الحمراء في الوجه

تظهر الحبوب الحمراء بشكل بثور بأحجام مختلفة، وقد تكون متقيّحة في بعض الأحيان، وتنتج هذه المُشكلة عن العديد من العوامل والمسبّبات، منها ما هو داخلي، ومنها ما ينتج عن العادات الخاطئة، ويُفضل الإسراع في عملية العلاج للتخلص منها بسهولة، فكلما تأخر العلاج كلما كان التخلص منها أمراً صعباً.

شاي البابونج: غسل المناطق المصابة باستخدام شاي البابونج يومياً، والذي يعتبر من أفضل العناصر الطبيعيّة المهدئة للحبوب.

أوراق الفراولة: وضع أوراق الفراولة على مكان الحبوب والبثور، وذلك لتخفيف الإحمرار والانتفاخ فيها.

عصير النعناع والكركم: استخدام مزيج عصير النعناع مع الكركم، ووضعه على مكان البثور والحبوب، وتركه لمدة ثلاثين دقيقة.

زيت الزيتون: دهن المناطق بزيت الزيتون، الذي يخفّف من تهيّج الجلد والطفح الحراريّ.4

يحتوي زيت الزيتون على خصائص فعالة في علاج الحبوب الحمراء في الوجه

الثوم: هرس الثوم ومسح الوجه به.

اللبن الرائب: وضع اللبن الرائب أو الزبادي على المنطقة المصابة بالحبوب، واستخدام الخلّ لنفس الغرض.

العسل: يساعد العسل على تهدئة الجلد وتنظيفه بعمق.

الليمون: مسح البشرة بقشرة الليمون البيضاء قبل غسلها بالماء.

عصير الليمون وماء الورد: مزج ملعقة عصير ليمون مع القليل من ماء الورد، ووضعها على الوجه لمدة نصف ساعة.

عصير الليمون والقرفة: مزج ملعقة عصير ليمون مع ملعقة من القرفة المطحونة ووضعها على المنطقة المصابة بالحبوب.

يُفيد قشر البرتقال في التخلص من الحبوب الحمراء في الوجه

قشر البرتقال: طحن قشر البرتقال مع بعض الماء ووضعها على الوجه.

عصير الصبار: استعمال عصير الصبار مرتين في اليوم، حيثُ أنه يساعد في شفاء الجروح والندب.

ورق النعناع: غسل الوجه باستعمال عصير ورق النعناع الطازج يومياً وخاصة قبل النوم.

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الزيوت الطبيعيّة لعلاج الحبوب الحمراء في الوجه

يُفيد استخدام الزيوت الطبيعية، بخاصة زيت اللافندر في إزالة الحبوب الحمراء في الوجه

استخدام الزيوت الطبيعيّة، كبديل أساسي عن مستحضرات العناية بالبشرة والتي تحتوي على تركيز عالِ من العطور والمواد الكيميائية.



زيت اللافندر: يُعتبر زيت اللافندر مفيداً جداً لعلاج هذه المشكلة، ويمكن تخفيفه بالقليل من الماء قبل الاستخدام.



نصائح للحدّ من ظهور الحبوب الحمراء في الوجه

أهمية العناية بالبشرة لتفادي ظهور الحبوب الحمراء في الوجه

لا بدّ من اتباع العادات الصحية التي تضمن الحفاظ على بشرة صحيَّة وتقيّ من ظهور هذه الحبوب، والتي تتمثّل في الآتي:

غسل الوجه مرتين في اليوم بالماء المالح، وذلك للتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة في المسامات.

وضع الثلج على البثور المنتفخة.

اتباع نظام غذائي متوازن، والتخفيف من الأطعمة المشبعة بالدهون، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) المضاد للحبوب والحساسية، والذي يُقلّل من إنتاج الهيستامين في الجسم.

الاستحمام بالماء الفاتر، والحرص على تطبيق بودرة الأطفال فوق منطقة الحبوب.

وضع معجون الأسنان على البشرة قبل النوم، حيثُ يساعد المعجون على تخفيف الانتفاخ.

تنظيف الوجه بقطن مبلل بماء الورد.

تناول مكملات الفيتامين بي 5، وذلك لزيادة مقاومة الجلد لحب الشباب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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