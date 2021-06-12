اكسسوارات شعر من وحي صيحات ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يونيو 2021 01:48 مساءً - دلّلي شعرك بأجمل اكسسوارات الشعر الناعمة المستوحاة من اتجاهات الموضة لربيع وصيف 2021، والتي تُناسب جميع أنواع الشعر، سواء اخترت المناديل الحريرية المزيّنة بأجمل النقوشات، أو الدبابيس المُصمّمة بأساليب مُبتكرة أو حتى عصابات الرأس، فحتمًا ستضفي لمسة ساحرة على تسريحة شعرك في الصيف.



أجمل موديلات اكسسوارات شعر 2021 لصيف 2021

موديلات اكسسوارات شعر من وحي موضة ربيع وصيف 2021

إليك، أجمل موديلات اكسسوارات الشعر لربيع وصيف 2021، لتزينّي بها تسريحة شعرك في أيام الصيف الحارة.



مناديل حريرية فخمة للشعر

منديل حرير للشعر من شانيل Cahnel

يبدو أن صيحة مناديل الشعر، لاقت استحواذًا لافتًا في عروض الأزياء لربيع وصيف 2021؛ إذ برزت في العديد من العروض، لا سيما لدى كل من كريستيان ديور Christian Dior وشانيل Chanel، بلمسات فخمة تتخلّلها رسومات لافتة تُحاكي أنوثة المرأة. أما الألوان فتنوّعت بين تدرجات البني والزيتي، إضافة الى ألوان الأزرق والأبيض.

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باندانا لافتة للشعر

لإطلالة شبابية زيّني شعرك بباندانا من جيامباتيستا فالي Giambattista Valli

ليس هناك أجمل من اعتماد باندانا، لتزيّني بها تسريحة شعرك وترفعي خصلاته عن وجه في أيام الصيف الحارة. بخاصّة، إذا كنت ترغبين بإطلالة شبابية تُظهرك أصغر سنًا. لا تتردّدي في اختيار باندانا الشعر، كتلك التي برزت في عرض جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، بتصاميم تُحاكي أنوثة المرأة، وتُضفي لوكًا شبابيًا جذّابًا على إطلالتك سواء النهارية كانت أم المسائية.



مناديل للشعر بتصاميم مبتكرة

اكسسوار شعر لافت من رويز دي لا برادا Agatha Ruiz De La Prada

اللمسات المبُتكرة لم تغب عن عروض ربيع وصيف 2021، لا سيما في عرض أجاثا رويز دي لا برادا Agatha Ruiz De La Prada، حيث أتت تصاميم المناديل بأسلوب لافت ومبتكر مستوحى من الإطلالات الأفريقية، بألوانها الصارخة أو تطريزاتها المستوحاة من الطبيعة. لذا، إذا كنت تبحثين عن إكسسوار يُعبّر عن شخصيتك الجريئة والعصرية، حتمًا سيكون هذا الاكسسوار خياراً رائعاً لتزيّني به شعرك.

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عصابات الرأس الجلدية

زيّني شعرك في يوم بأجمل موديلات عصابات الرأس الجلدية

لا شيء يُضاهي الإطلالة الناعمة والأنيقة في الوقت ذاته، وهذا ما جسّدته تصاميم بوم اند بفرد غارتن Baum und Pferdgarten، فبرزت عصابات الرأس الجلدية العريضة بأسلوب ناعم وباللون الأسود، لتكون خيارًا موفقًا للمرأة الكلاسيكية. لذا، يمكنك اختيارها كاسسوار أنيق لتزيني بها بها تسريحة شعرك، بخاصّة اذا اعتمدت تسريحة ذيل الحصان التي تُبرز ملامح وجهك بأسلوب جذّاب نابض بالأنوثة والكلاسيكية معًا.



دبابيس للشعر

دبابيس شعر مرصّعة بالاحجار من شانيل Chanel

صيحات الدبابيس بتصاميم غير تقليدية، برزت في عروض عدّة لربيع وصيف 2021. فأتت مرصّعة بأحجار ملوّنة تارًة لدى ميثريدايت mithridate، ومزيّنة بحبات الكريستال تارًة أخرى لدى شانيل Chanel، فضلًا عن تلك التي برزت بتصاميم ناعمة لدى كل من بلومارين Blumarine وأكني Acne، لتلبي جميعها احتياجات المرأة العصرية الباحثة عن التجدّد في إطلالتها. كوني السبّاقة في اعتماد هذه الاكسسوارات وزيّني بها خصلات شعرك المتدلية.

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