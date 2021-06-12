«الأورنج».. صدفة غريبة جمعت هنا شيحة ولقاء الخميسي والأولى تعلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مصادفة غريبة جمعت بين الفناناتين هنا شيحة ولقاء الخميسي، خلال حضورهما حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، ليلة أمس، حيث ظهرت كل منهما بالفستان ذاته، فعبرت الأولى عن دهشتها من الأمر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تعليق هنا شيحة

وأعادت الفنانة هنا شيحة، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، صورة جمعتها بلقاء الخميسي ومجموعة من الأصدقاء، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «يا لها من صدفة يا لقاء».

فستان هنا شيحة ولقاء الخميسي

وظهرت كل من الفناناتين بفستان شيفون باللون البرتقالي، ذو نقوش سوداء، ومفتوح من جهة البطن، وفتحة أخرى طولية بالأسفل.

حفل زفاف فراج وبسنت شوقي

وشهد حفل الزفاف، حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن، يأتي على رأسهم، أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

طبلة محمد فراج

وخلال الاستعدادات النهائية للعروس بسنت شوقي، ووضعها لمساتها الأخيرة قبيل عقد القران بلحظات، ظهر الفنان محمد فراج، وهو يرافقها داخل غرفة وضع الماكياج، ويمسك طبلة بين يديه، ويبدأ في الإيقاع بها على نغمات إحدى الأغنيات الشهيرة، وهو ما نال استحسان العديد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي.

زفة على العجلة

وفاجئ الثنائي، الحاضرين بدخولهما في زفة بسيطة، حيث ظهرا على دراجة معا، على غرار المشهد الشهير للعندليب عبد الحليم حافظ وشادية خلال فيلم «معبودة الجماهير»، وذلك على نغمات أغنية «حاجة غريبة».

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

يشار إلى أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد».