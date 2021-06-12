الامارات | الجمهور لمنة شلبي: لو وحشتك حنان الترك فعلاً إحذفي الصورة دي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور لمنة شلبي: لو وحشتك حنان الترك فعلاً إحذفي الصورة دي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحذف صورة نشرتها الفنانة منة شلبي مع الفنانة حنان ترك عبر موقع "تويتر".

وحسب موقع "مصراوي" لقيت الصورة والتعليقات المتبادلة بين منة وحنان إعجاب الجمهور، فيما أبدى البعض عدم إعجابه بنشر منة لصورة قديمة تظهر فيها حنان بدون حجاب، وطالبها عدد منهم بحذفها واستبدالها بصورة أخرى حديثة لحنان.

ومن بين التعليقات: "‏‎طيب ماتحطلها صورة بالحجاب، ليه بس بشعرها"، "‏‎طب ليه تحطي صورتها بشعرها وهي انسانة محجبة وملتزمة دلوقتي؟"، "‏‎مع احترامى ليكي يا أستاذة منة ولصفاء نيتك اكيد بس ياريت تشيلي الصورة وتحطيلها صورة بالحجاب افضل"، "‏‎لو وحشتك فعلاً وتتمنيلها الخير إحذفي الصورة دي.. عشان هي دلوقتي بقت إنسانة محجبة وملتزمة.. ربنا يهدي الجميع".

ورد آخرون على التعليقات الرافضة مؤكدين أنها مرحلة في حياة حنان الترك وأن هناك صورا كثيرة سواء من أعمالها الفنية أو من حياتها قبل الاعتزال بغير حجاب، وأشاروا إلى أن حنان علقت على كلام منة دون أن تبدي استياءها من الصورة.

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