بإطلالة بسيطة.. والدة «الشيخ مؤنس» في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب تصدرها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع ظهورها الخاص خلال أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، وذلك بتأديتها دور والدة «الشيخ مؤنس»، والذي جسد دوره الفنان محمد فراج، ظهرت ليلة أمس، الفنانة كريمة منصور أثناء حضورها حفل زفاف الأخير والفنانة بسنت شوقي، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كريمة منصور بصحبة العروسين

وظهرت الفنانة خلال الصور، بصحبة العروسين محمد فراج وبسنت شوقي، حيث أطلت بفستان طويل من اللون «التركواز»، وتسريحة شعر انسيابية، وماكياج بسيط تناسب مع إطلالتها.

من هي كريمة منصور والدة «مؤنس» في «لعبة نيوتن»؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن كريمة منصور والدة «مؤنس» في لعبة نيوتن:

عرفها الجمهور عقب مشاركتها في مسلسل «سابع جار».

شاركت في فيلم قصير لمحاربة الإيدز، بمشاركة سلمى أبو ضيف وأحمد مالك، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

مؤسسة ومديرة المدرسة الأولى في مصر والوطن العربي لتعليم الرقص المعاصر.

تخرجت في معهد سينما قسم سيناريو.

حصلت على بكالوريس وماجستير في الرقص المعاصر من إنجلترا.

عملت مدرس مساعد فى معهد الباليه.

عملت فى مسرح دار الأوبرا المصرية.

حفل زفاف فراج وبسنت شوقي

وشهد حفل الزفاف، حضور نخبة من نجوم ونجمات الفن، يأتي على رأسهم، أحمد حلمي، منى زكي، هنا شيحة، أسماء جلال، مايان السيد، يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، نجلاء بدر، محمد سلام، لقاء الخميسي، بشرى، غيرهم.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

يشار إلى أنه في عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد».