هيفاء وهبي وابنتها زينب.. صداقة بعد سنوات من القطيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر ابنتها صورة لها على فراش المرض في أحد المستشفيات، معلقة عليها بأنها ستجري عملية جراحية، كما أنها طلبت الدعاء من متابعيها، وعلى الفور وبعد نشرها لتلك الصورة، بدأ البحث عن نوع العملية التي ستجريها، والتي لم تفصح عنها، لمعرفة ما أصابها.

وعقب نشرها لذلك المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، انهالت عليها التعليقات التي تمنت لها الشفاء، كما عبر الكثيرون عن مدى حزنهم على ما أصابها، متسائلين عن تلك العملية ونوعها، وخلال التعليقات رجح البعض أنها ستقوم بإجراء عملية تجميلية في الأنف.

ونرصد من خلال هذا التقرير علاقة الفنانة هيفاء وهبي بابنتها، التي كانت منقطعة منذ سنوات طويلة، ولكنها عادت علاقة حميمية بين أم وابنتها مرة أخرى، وفق ما صرحت به هيفاء وهبي في أحد اللقاءات التلفزيونية، كالتالي:

علاقة هيفاء وهبي بابنتها

تزوجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال الشهير نصر فياض 1990، عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما، وأنجبت ابنتها زينب عام 1993، واستمر زواجها من رجل الأعمال نصر فياض على مدار 8 سنوات فقط، وعندما رغب زوجها في الابتعاد عن الشهرة، انفصل عن الفنانة هيفاء وهبي.

ومنذ ذلك الوقت، رافقت زينب والدها، وقاطعت والدتها الفنانة هيفاء وهبي لسنوات طويلة، حتى وصلت إلى سن 26 عام،ا ولكن في تصريحات إعلامية خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، صرحت بأنها استعادت علاقتها بابنتها مرة أخرى، وأصبحت العلاقة بينهما وطيدة.

وعقب ذلك التصريح، كانت قد خرجت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي في بث مباشر قبل ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيدوهات «إنستجرام»، بصحبة ابنتيها، مرددة أغنية والدتها الفنانة هيفاء وهبي، وبعد الانتهاء منها أوضحت أنها تحب تلك الأغنية كثيرا.