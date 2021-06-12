«نيو لوك» جديد لـ هنادي مهنا.. «قلبتي على ياسمين صبري» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مختلفة وجاذبة، لكن جاءت تعليقات الكثير من متابعيها بأنها تبدو أشبه بالفنانة ياسمين صبري.

وجاءت إطلالة «هنادي» بعد غياب عن متابعيها بمشاركة صورها فكانت آخر ما نشرته هو نعيها للفنان الراحل سمير غانم، وقبلها أيضًا إعلان خبر وفاة حماتها، والدة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وظهرت الفنانة الشابة في الصورة إطلالة كاجوال تاركة شعرها منسدلًا على جانبيها و«ميكب أب» جذاب، أثار تفاعل متابعيها في التعليقات على الصور «كلكوا بقيتوا ياسمين صبري.. شبه ياسمين صبري أوي.. قلبتي على ياسمين كدا ليه.. ليه شوفتك ياسمين صبري».

هنادي مهنا تنهار في جنازة حماتها

يذكر أن الفنانة هنادي مهنا من آخر ظهور لها كان في جنازة حماتها، التي توفت في شهر إبريل الماضي، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونعت الفنانة هنادي مهنا، حماتها الدكتورة هالة زين، قائلة «توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين.. إن لله وإن إليه راجعون.. ادعولها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم وادعولنا بالصبر والثبات والسلوان».

وظهرت الفنانة هنادي مهنا في حالة انهيار تام خلال الجنازة، وظهرت وهي تبكي بشدة على فقيدتها، ما يُظهر مدى العلاقة الطيبة التي كانت تجمع الأم بزوجة ابنها، إذ تحدثت الفنانة هنادي مهنا في عدد من الحوارات التلفزيونية عن حماتها، التي أكدت من خلالها على مدى تعلقها بها، مشيرة إلى أن علاقتها بها كانت قوية بشكل كبير، وبالرغم من أنها لم تتحدث عنها كثيرا، إلا أن طيب العلاقة بينهما ظهرت عقب وفاتها في جنازتها.